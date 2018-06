Ameriški zvezni komisar za carine in meje Kevin McAleenan je v ponedeljek novinarjem pojasnil, da so kazenski pregon migrantov, ki so v državo vstopili skupaj z otroki, ustavili, ker službe pod njegovo pristojnostjo nimajo dovolj prostorov, kamor bi zaprli celotne družine.

Ta odločitev je tako po besedah McAleenana posledica preobrata ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je prejšnji teden s podpisom izvršnega ukaza ustavil sistematično ločevanje staršev, ki so nezakonito vstopili v ZDA, od njihovih otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ločevanje priseljenskih otrok od staršev, ki je naletelo na ostre kritike v ZDA in tujini, je bilo del politike ničelne tolerance do nezakonitih migracij, v skladu s katero se prosilce za azil kazensko preganja in jih zapira. Starše so zapirali v objekte, kjer ni smelo biti otrok. Te so zapirali v posebne centre, namenjene samo njim.

»Teh staršev ne bomo več preganjali,« je v ponedeljek po poročanju portala Politico izjavil McAleenan. Po poročanju New York Timesa pa je dodal, da se bosta morala njegova agencija in ministrstvo za pravosodje dogovoriti, »kako bi bilo mogoče kazensko preganjati odrasle, ki skupaj z otroki nezakonito prečkajo mejo - in s tem kršijo naše zakone in tvegajo svoja življenja - brez dolgotrajnejše ločitve od otrok«.

Politika ničelne tolerance uradno ostaja v veljavi Dodal je, da že pripravlja načrt, s katerim bi obnovili pregon staršev, ki mejo nezakonito prečkajo skupaj z otroki. McAleenan je hkrati poudaril, da bodo agenti na meji še naprej kazensko preganjali odrasle, ki brez otrok nezakonito prečkajo mejo. Še naprej bodo od odraslih tudi ločevali otroke, če bodo ti v nevarnosti ali bodo imeli odrasli policijsko kartoteko. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je medtem poudarila, da politika ničelne tolerance ostaja v veljavi, vsaj uradno. »Politike ne bomo spreminjali, samo resursov nam primanjkuje,« je dejala. Ameriške oblasti sicer že iščejo rešitve za pomanjkanje prostorov za zapiranje migrantov. Ameriški obrambni sekretar Jim Mattis je v ponedeljek potrdil, da bodo migrante zapirali v dveh vojaških oporiščih v Teksasu. Gre za oporišče Fort Bliss blizu El Pasa in letalsko bazo Goodfellow v osrednjem Teksasu, kjer bo migrantom namenjeno šotorišče, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil tiskovni predstavnik Pentagona. Po poročanju ameriških medijev bodo v Fort Blissu namestili migrantske družine, v Goodfellowu pa otroke brez spremstva. Glede na ta poročila ima Pentagon navodilo, da se pripravi na sprejem 20.000 mladoletnikov brez spremstva.