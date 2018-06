Zdravniki so napovedali, da bodo danes opravljali svoje delo počasneje oziroma znotraj omejitev, ki jih določa Hrvaški zavod za zdravstveno varovanje (HZZO), kar pomeni, da bodo pregledali tudi dvakrat manj pacientov kot običajno.

Predsednica združenja Vikica Krolo je pojasnila, da ne gre za stavko, saj bodo spoštovali strokovna zdravniška pravila, ki določajo, da se vsakemu pacientu posvečajo tudi do 30 minut. V ponedeljkovi oddaji hrvaške televizije Otvoreno je pojasnila, da si za boljšo organizacijo dela prizadevajo že dve leti. Zaskrbljeni so, ker se število uporabnikov zdravstvenega varstva povečuje, zdravniki pa se ne morejo kakovostno posvečati reševanju njihovih zdravstvenih težav.

Napovedala je, da bodo danes sprejemali nujne in akutne primere, ostale paciente pa bodo naročili za kasneje. Hrvaški mediji ocenjujejo, da je pričakovati gnečo v čakalnicah.

V sredo morda protest tudi pred vlado

Iz združenja so še opozorili, da se vsako leto zmanjša število zdravnikov v primarnem zdravstvenem varstvu. Na Hrvaškem je približno 2100 osebnih zdravnikov, kar je približno 60 odstotkov vseh potrebnih, čez pet let naj bi se jih upokojilo še približno 500. Menijo, da je stanje v zdravstvu katastrofalno in da novi zakon ne bo dolgoročno prispeval k njegovemu izboljšanju.

Menijo, da je treba sprejeti zakon, ki bo ustavil rušenje sistema primarnega zdravstvenega varstva. Ministrstvo za zdravje so obtožili, da je zavrnilo vse njihove predloge zaradi »političnih razlogov«. Napovedali so, da bodo v sredo protestirali pred poslopjem vlade, če današnje poteze ne bodo obrodile sadov.

Hrvaški minister za zdravstvo Milan Kujundžić je v oddaji HTV izjavil, da spoštuje pravico do protesta. Trdi pa, da so sprejeli nekatere zahteve zdravnikov in da so pripravili predlog zakona, ki bo zagotovil stabilnost sistema in zadovoljstvo večine zdravnikov.

Poleg zdravnikov v primarnem zdravstvenem varstvu na Hrvaškem primanjkuje tudi pediatrov in ginekologov, ki naj bi jih bilo 40 odstotkov manj, kot jih potrebujejo, so še izpostavili zdravniki.