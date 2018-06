SPIRIT Slovenija nadaljuje z organizacijo in izvajanjem skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini. V letošnjem letu jih bo predvidoma osem, seznam je objavljen na www.izvoznookno.si in www.spiritslovenia.si.

S sodelovanjem na sejmu je slovenskim podjetjem omogočena promocija njihovih storitev in izdelkov ter vzpostavitev novih poslovnih stikov s tujimi poslovnimi partnerji, kar vodi do sklenitve novih poslov in posledično do razvojne rasti podjetij ter večjega izvoza Slovenije na tuje trge.

Kaj krije SPIRIT Agencija vabi podjetja, panožna združenja, sekcije in grozde oziroma druga interesna gospodarska združenja, naj posredujejo predloge oziroma izrazijo interes njihovih članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019. Posamezni predlagatelj lahko sodeluje z več predlogi za sejme.

Več informacij in obrazec za posredovanje predlogov so na spletni strani www.spiritslovenia.si in www.izvoznookno.si. SPIRIT Slovenija v okviru skupinskih predstavitev na sejmih v tujini krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama. Skupinska stojnica je konstrukcijsko in grafično poenotena, njeno postavitev pa izvede skupen izvajalec postavitve.

Kateri sejmi pridejo v poštev Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bo pripravljen program skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini za leto 2019. Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen ter sestavil program sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog. Pred objavo končnega programa sejmov bo agencija preverila tudi razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. Po sprejetem programu bodo vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.