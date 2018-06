Queiroz je po tekmi dejal, da bi prvi zvezdnik Portugalske Cristiano Ronaldo moral dobiti rdeči karton, ko je v dvoboju z iranskim branilcem Mortezo Pouraliganjijem tekmeca udaril s komolcem v obraz.

»Ne želim preveč govoriti. Gre za mojo domovino in igralca. Vem, da bo vojna proti meni. Toda realnost je, da je sodnik ustavil tekmo zaradi VAR. Udarec s komolcem je bil. To je po pravilih rdeč karton. V pravilih ne piše, da, če gre za Lionela Messijja ali Ronalda, je drugače ...,« je začel 65-letnik.

»Sprejmemo človeške napake, to je del igre. Igralci napravijo napake, trenerji jih in tudi sodniki jih. Toda zdaj imamo sistem, ki stane malo premoženje. Gre za sistem visoke tehnologije s petimi, šestimi ljudmi v sobi. In kaj se zgodi? Nihče ne prevzame odgovornosti. Mora biti kot v ragbiju. Ko je odločitev s pomočjo VAR, moramo vedeti, kaj sodnik misli, ljudje morajo vedeti. Moje mnenje je, da VAR ni dober. To je realnost, pritožb je ogromno,« je razložil Queiroz.

Paragvajski sodnik Enrique Caceres je v ponedeljek VAR uporabil kar trikrat. Po ponovnem ogledu videoposnetka je dvakrat dosodil enajstmetrovko in rumeni karton Cristianu Ronaldu.

Nekoliko drugačnega mnenja o sistemu VAR kot Queiroz pa je bil selektor Portugalske Fernando Santos. »Za rdeči karton me ni skrbelo, zdela se je povsem normalna zadeva, ki se zgodi med tekmo. Sodnik je naredil, kar je moral. VAR je uporabil dvakrat ali trikrat, na podlagi tega dosodil dve enajstmetrovki in rumeni karton. Kaj več bom lahko povedal, ko si pogledam posnetek, toda mislim, da je VAR opravil svoje delo,« je dejal Santos.