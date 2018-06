Gre za eno najodmevnejših reform kralja Salmana in njegovega 32-letnega sina Mohameda, prestolonaslednika, ki ima v resnici glavno besedo pri vladanju. Sploh naj bi po njegovem ambicioznem načrtu, ki se imenuje Vizija 2030, v prihodnosti ženske imele pomembnejšo vlogo v savdski družbi, najprej pa bodo bolj svobodno potovale in študirale.

Menda pa najvišja islamska duhovščina sploh še ni zares pokazala, kaj si misli o njem, in čaka na svojo priložnost, ki naj bi nastopila ob prihodnjih nepriljubljenih gospodarskih reformah in zategovanju pasu. Eden njegovih najpomembnejših ciljev je, da savdsko gospodarstvo neha biti tako zelo odvisno od prodaje nafte. Sicer pa ima Savdska Arabija že zdaj – kljub letošnjemu povišanju cen nafte – proračunski primanjkljaj, tudi zato, ker je večina Savdijcev zaposlena v državnih službah, kjer jim običajno ni treba veliko delati.

Aprila so oblasti zaprle športno dvorano v Riadu, ker je video, v katerem so delali reklamo zanjo, kazal žensko, oblečeno v oprijeto trenirko. Maja pa so aretirale deset feministk, ki naj bi preveč glasno govorile. Analitiki ocenjujejo, da Mohamed bin Salman ni tako vsemogočen, kot se zdi, in da obstajajo velike napetosti med njim in islamskimi duhovniki. Podobne težave je imel razsvetljeni absolutist Jožef II. s katoliško duhovščino.

Pomembna sprememba pod prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom je med drugim ta, da so dovoljeni javni koncerti, tudi na prostem, kinopredstave in druge prireditve, ki se jih Savdijci z navdušenjem udeležujejo. Vendar je odstavitev Ahmeda Al Katiba z vodenja oddelka za razvedrilo, potem ko je dve leti v duhu naprednih reform organiziral vse te prireditve, pokazala, da so skrajni konservativci ohranili moč. Ta prestolonaslednikov prijatelj je moral oditi, ker je imela neka akrobatka ob nastopu ruskega cirkusa preveč oprijeto obleko. Najprej so sledili komentarji na spletu, kot je: »Bog nas bo kaznoval, saj je gledanje take predstave nečistovanje!« Za Al Katiba pa je bil usoden izjemno gledan video na youtubu, v katerem se je neka mlada Savdijka ogorčeno spraševala: »Ali bomo res samo kot grešniki lahko rekli Zahodu, da smo končno svobodni?«

Reforme in represija

Če bi bile reforme Mohameda bin Salmana uspešne, bi to povečalo stabilnost regije in okrepilo njen gospodarski razvoj. To bi dobro vplivalo na preostali del sveta, med drugim zato, ker bi z bolj normalno Savdsko Arabijo islam tudi v drugih delih sveta postal zmernejši, saj fanatiki – kot so bili nekoč talibani ter tisti iz Al Kaide in Islamske države – ne bi več od nje prejemali kovčkov z bankovci. Neuspešne prestolonaslednikove reforme pa bi lahko vodile do nemirov v vsem Perzijskem zalivu, ki se ga je arabska pomlad leta 2011 izognila.

Že zdaj reforme v Savdski Arabiji spremlja povečano število sodnih usmrtitev in zaprtih, med katerimi so islamisti iz Muslimanske bratovščine, ki se borijo za demokracijo, celo ženske, ki so si prizadevale za enakopravnost pri vožnji z avtom. Odločitev bin Salmana lani, da v luksuzni hotel zapre več sto tajkunov, visokih uradnikov in princev, pa je prestrašila tuje investitorje, torej je škodila gospodarstvu. Adut, ki bi ga moral poskušati ohraniti med svojo najbrž zelo dolgotrajno vladavino, je velika priljubljenost pri mladih in ženskah.