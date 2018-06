V skupini B zgolj Maroko pred zadnjim krogom ni imel več možnosti napredovanja v osmino finala. Reprezentanca Irana bi si z zmago proti Portugalski lahko zagotovila napredovanje. Iranska zasedba je zdržala uvodni nalet in jasno nakazala, da je njihov načrt podoben tistemu proti Špancem. Torej čvrsta obramba in protinapadi. Ta je deloval do 45. minute, ko je po dvojni podaji z roba šestnajsterca v svojem slogu z zunanjim delom desnice sprožil Ricardo Quaresma in žogo izjemno zavrtinčil v daljši kot (1:0).

V drugem delu so se Iranci znašli v velikih težavah, ko je po ogledu videoposnetka na belo točko pokazal glavni sodnik Enrique Caceres. Toda namesto podvojenega vodstva se je z obrambo izkazal iranski vratar Alireza Beiranvand. Preslabo je v 53. minuti z bele točke meril kapetan Cristiano Ronaldo. Iranski nogometaši so zatem uspeli zaigrati bolje, a si pravih priložnosti niso pripravili vse do 72. minute, ko je po dolgi podaji in dobljenem skoku s 17 metrov mimo desne vratnice sprožil Saman Ghoddos.

Nekaj minut zatem je bilo nato vroče v portugalskem kazenskem prostoru, kjer je prišlo do prerivanja, a se paragvajski sodnik Caceres na začudenje iranskega selektorja Carlosa Queiroza v tem primeru ni odločil za pomoč videosodnikov. Je pa to možnost izkoristil ob nespametnem prekršku Ronalda, ki bi si morda lahko celo prislužil rdeči karton, vendar na olajšanje portugalskih navijačev dobil samo rumenega.

Portugalci bi po zamujenih priložnostih v zaključku tekme skorajda ostali brez osmine finala. Karim Ansarifard je v tretji minuti sodnikovega dodatka izenačil z bele točke, ki je bila dosojena zaradi igranja z roko. Le minuto kasneje pa je imel Mehdi Taremi odlično priložnost za zmagoviti zadetek, a s kakšnih desetih metrov zadel zunanji del mreže.

Portugalska : Iran

Na drugi tekmi večera so Španci v 14. minuti po napaki na sredini igrišča znašli v zaostanku. Po pobegu je Maročane v vodstvo popeljal Khalid Boutaib. Le pet minut kasnejepa je bil po prodoru in podaji Inieste za vratarja Munirja usoden strel Isca, ki mu z dobrih petih metrov ni bilo težko zadeti za izenačenje (1:1). Toda s tem ni bilo konec njihovih težav, zadetka za preobrat in vodstvo ni bilo, je pa zato za 2:1 v korist Maroka v 81. minuti zadel napadalec Malage Youssef En Nesyri. Na 2:2 je v sodnikovem dodatku na olajšanje Špancev zelo atraktivno zadel Iago Aspas.

Španci so si glede na remi Portugalcev izborili prvo mesto v skupini in se bodo v osmini finala pomerili z Rusijo. Portugalcem bodo nasproti stali Urugvajci.

Španija : Maroko