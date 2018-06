»Dobro sem pripravljen, zato sem prišel,« je v nedeljo popoldne v Mirni Peči svoj presenetljiv prihod utemeljil Simon Špilak. Najboljši slovenski kolesar vseh časov je po pravljičnih sedmih letih odsotnosti 28. državnemu prvenstvu dodal dostojen ugled desete evropske države na svetovnih lestvicah. Kljub opravičeno odsotnemu Primožu Rogliču. Da bo s kolesarjem Katjuše dvoboj Bahrain Merida – preostali svet še zanimivejši, je bilo jasno vsem. »Vsak si želi zmage, s tem gremo na cesto,« je bil po lanskem porazu odločen športni direktor Gorazd Štangelj, ki brez radijskih zvez ni imel toliko vpliva v spremljevalnem avtu.

Že po dobrih desetih kilometrih so proti rojstni vasi Lojzeta Slaka Jordankal najmočnejši zaigrali poskočno polko. Selekcija je bila neusmiljena, kolona 60 kolesarjev pa razbita na prafaktorje. Štangljeva sedmerica je imela vse pod kontrolo. Tudi branilec naslova Luka Mezgec, ki so ga v Mitchelton Scott zbrisali s seznama za Tour, je obupal. Bilo je nekaj kriljenja z rokami med Domnom Novakom in Matejem Mohoričem, ko je šel nekaj deset kilometrov pred ciljem Podbličan v odločilni napad. Simon Špilak in Jan Tratnik ga kot glavna izzivalca v vodilni skupini nista uspela »pokriti«. Njuno zavetrje je potem izkoristil Novak in se preselil do Mohoriča. Tratnik je omagal (4. mesto), Špilak je razočaran odvil in sploh ni zaokrožil do cilja. Zadnjih 30 kilometrov je bilo v ospredju le vprašanje, kakšen bo dogovor o zmagovalcu. »Mohorič je preprost, skromen. Mislim, da zmage ne potrebuje in jo bo prepustil Domnu. Ali pa bodo iz avta prišla drugačna navodila,« je ob ciljni ogradi o kolesarski filozofiji razdeljevanja zmag razmišljal eden od ljudi iz kolesarskega sveta. Privozila sta z roko v roki, z Mohoričem spredaj. »Domen mi jo je prepustil, ker je menil, da sem bil močnejši. To je zmaga obeh,« je bil diplomatski šampion iz Podblice Matej Mohorič, 23. Slovenec z naslovom prvaka.

»Izkoristili smo številčno premoč. Predvsem je bilo pomembno, da zmagamo. Ni bilo pomembno, kdo. Nismo šli z določenim vodjo na start. Vsak je vložil svoj del. Izigrali smo tekmece. To je zmaga ekipe,« je v imenu Bahrain Meride dejal Mohorič. Pretehtal je globalni pogled. Mohorič bo z majico prvaka bolj opazen in s tem še bolj prepoznaven. V Bahrain Meridi niso ničesar prepuščali naključju. V vseh kombinacijah so taktično težili k prevladi. Luka Pibernik, specialist za državna prvenstva, je iz ozadja pripeljal do tretjega mesta in se po neuradnem točkovanju zavihtel pred Boruta Božiča in Boleta kot najuspešnejši na državnih prvenstvih Slovenije. »To bo rekord po izmerjenih vatih moči,« so bile ob veselju in čestitkah prve besede Luka Pibernika Mohoriču, misleč na vloženo delo. Iz Grega Boleta so se po dveh tretjinah tisti z odstopom ob cesti že malce v šali ponorčevali, češ kaj še vztraja v ozadju, saj je vse odločeno, a je v visokem ritmu »za trening« vztrajal in pripeljal na cilj z Janijem Brajkovičem in Juretom Golčerjem, legendo štajerskega kolesarstva, ki je pri štiridesetih odpeljal zadnjo »profi« dirko. Za Kristjana Korena, predzadnjega v cilju, so omenjeni razumeli vztrajanje z utemeljenim razlogom – trening za osmi Tour. V prvi zasledovalni skupini za trojčkom Bahrain Meride je Tadej Pogačar privozil naslov U23 in bo že ta teden eden vodij reprezentance na sredozemskih igrah. V ženski konkurenci je Polona Batagelj privozila še deveto zvezdico, kar je izjemno tudi v svetu.