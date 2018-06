Medtem ko sta si Francija in Hrvaška že zagotovili vstopnico za osmino finala, se danes v skupinah C in D obeta hud boj za preostali mesti, ki prinašata izločilne boje.

Skupina C, Avstralija – Peru, danes ob 16. uri Naloga Avstralije se zdi na prvo žogo preprosta. Če želi zaigrati v osmini finala, mora zmagati, obenem pa upati, da bo Francija boljša od Danske. Ob tem ji gre na roko, da nogometaši Peruja ne bodo pretirano motivirani, saj so ostali brez možnosti za napredovanje. A statistika proti južnoameriškim reprezentancam na svetovnih prvenstvih Avstralcem ne gre na roko. Doslej so se z njimi pomerili trikrat in poleg remija proti Čilu (1974) vpisali še dva poraza. Selektor Peruja Ricardo Gareca je ostal brez Jeffersona Farfana, ki je na treningu trčil s soigralcem in izgubil zavest. Njegova odsotnost v napadu bo hud udarec za ekipo, ki je na prvenstvu navkljub 27 strelom proti nasprotnikovim vratom še vedno brez doseženega zadetka. Verjetni postavi – Avstralija: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Arzani, Rogić, Jurić, Peru: Gallese, Trauco, Rodriguez, Ramos, Advincula, Carrillo, Yotun, Tapia, Flores, Cueva, Guerrero.

Skupina C, Danska – Francija, danes ob 16. uri Čeprav na prvenstvih do tihih dogovorov med reprezentancami naj ne bi prihajalo, pa ne bi bilo nenavadno, če se Danci in Francozi danes razidejo brez zmagovalca. V primeru takšnega scenarija bi Francozi osvojili prvo mesto v skupini, Danci pa bi se kvalificirali v osmino finala. Ekipi sta se doslej na velikih tekmovanjih pomerili že petkrat, od tega trikrat na evropskem prvenstvu (1984, 1992 in 2000), dvakrat pa na mundialu (1998 in 2002). S tremi zmagami so pričakovano uspešnejši galski petelini. Verjetni postavi – Danska: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Stryger Larsen, Schone, Delaney, Eriksen, Cornelius, Braithwaite, Jorgensen, Francija: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso, Fekir, Griezmann, Lemar.

Skupina D, Nigerija – Argentina, danes ob 20. uri Reprezentanci se bosta na svetovnem prvenstvu pomerili že četrtič. In čeprav so prav vse obračune dobili Argentinci, pa niso niti na enem slavili z več kot golom razlike. Če kdaj, se Nigerijcem prav v Rusiji ponuja zlata priložnost, da proti finalistom zadnjega mundiala dosežejo prvo zmago in jim zabijejo še zadnji žebelj v krsto. Vzdušje v argentinskem taboru je po visokem porazu proti Hrvatom komorno, njihova igra pa že vseskozi brez repa in glave. Ob selektorju, ki je nedorasel svoji funkciji, bo vse breme zopet padlo na Lionela Messija. A tudi če se zvezdniku Barcelone proti Nigeriji posreči življenjska predstava in s soigralci doseže zmago, bo ta v primeru uspeha Islandcev nad Hrvati pirova.