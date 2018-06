V poletnih dneh bodo v velenjski mestni občini ponudili dijakom priložnost, da s počitniškim delom tudi sami poskrbijo za urejeno okolje. Za delo je med mladimi precej zanimanja. Med drugim bodo urejali okolice krajevnih skupnosti, šol in javnih zavodov ter pomagali varovancem Doma za varstvo odraslih Velenje. Pomagali bodo tudi pri izvedbi tradicionalnih taborjenj in delavnic Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje v sončnem parku, pomagali gasilcem ter sodelovali pri aktivnostih v TIC in Mladinskem hotelu Velenje ter skrbeli za urejenost Velenjske plaže. Projekt Čisto moje Velenje poteka v devetih tedenskih terminih od 2. julija do 31. avgusta. Za počitniško delo, ki bo plačano v bruto znesku pet evrov na uro, so prejeli 160 prošenj, posameznik pa lahko opravi največ 38 ur oziroma dela pet delovnih dni. sta