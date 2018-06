28-letni Toni Kroos je v 63 minutah prehodil pot od krivca za izpad svetovnih prvakov z mundiala do junaka nemških navijačev. Eden najboljših in najbolj zanesljivih vezistov na svetu je v prvem polčasu v nekaj sekundah naredil dve veliki napaki v slogu neizkušenega igralca, s katerima je Švedski omogočil vodilni gol. Tedaj se je nanj vsul plaz kritik na družbenih omrežjih. Celo eden vplivnejših nemških politikov Ralf Stegner, podpredsednik stranke SDP, je čivknil, naj ga selektor Joachim Low zamenja med polčasom. Ko so navijači na tribunah že objokovali izpad po predtekmovanju, saj je imela Nemčija zaradi izključitve Boatenga na igrišču le še deset nogometašev, je v 95. minuti Kroos dosegel velemojstrski zmagoviti gol. S tem je ekipo izvlekel iz brezizhodnega položaja in jo spravil v odličnega pred zadnjo tekmo predtekmovanja z Južno Korejo.

Nemški politik je med polčasom zahteval zamenjavo Kroosa Dokaz za to, kako si je Kroos, ki mu je bil v mladosti nogomet veliko pomembnejši od šole, trudil popraviti napako iz prvega polčasa, je kar 144 dotikov z žogo med tekmo, kar je rekord nemškega igralca na šampionatih od leta 1966. »Ni dvoma, da sem krivec za prejeti zadetek. Pri 400 podajah se pripetita dve, ki nista natančni. Da nato na takšni ravni odigraš drugi polčas, moraš resnično imeti jajca,« je takoj po tekmi povedal evforični Toni Kroos. Za razburjenje je med 80 milijoni navijačev v domovini poskrbel, ko je po prihodu iz slačilnice dodal: »Ljudje so nas kritizirali, deloma upravičeno. A imel sem občutek, da bi bilo v Nemčiji veliko ljudi srečnih, če bi izgubili in bi morali domov po predtekmovanju. Tako preprosto se nas ne bodo znebili.« Nemci so izmed štirih polčasov v Rusiji doslej odigrali le enega dobrega – drugega proti Švedski, ko so zaostanek 0:1 spremenili v zmago v zanje značilnem slogu, z zadetkom v zadnjih sekundah. »Sreča je bila na naši strani, a zmaga je vendarle zaslužena. Gol na takšen način je čista ekstaza. S strastjo je mogoče veliko doseči,« je bil realen in navdušen Marco Reus, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme. Priložnost je dobil potem, ko je selektor Joachim Löw na klop posedel Mesuta Özila, ki proti Mehiki ni igral le slabo, ampak je skupaj z Ilkayem Gundoganom poskrbel za razburjenje, ko sta nekaj dni pred volitvami v Turčiji Recepa Tayyipa Erdogana označila za »mojega predsednika«.

Brez pruske discipline V igri Nemčije na turnirju ni značilne pruske discipline, zato so trenutno (še) med razočaranji prvenstva. Kot pa vse kaže, vendarle ne bo doživela usode Francije leta 2002, Italije 2010 in Španije 2014, ki so se kot branilke naslova svetovnega prvaka poslovile že po skupinskem delu tekmovanja. Joachim Löw se je prvič v 12 letih na selektorskem stolčku znašel pod plazom kritik. »Triler, poln emocij. Po prejetem golu smo ohranili hladne glave. Dogovor je bil, da s hitrimi podajami Švede prisilimo v veliko teka in jih tako izčrpamo. Najpomembnejša je miselnost ekipe, ki nikoli ni izgubila upanja, da lahko obrne potek dogodkov in zmaga,« je po tekmi v Sočiju ob Črnem morju izpostavil Joachim Löw, ki je bil pod hudim pritiskom, saj Nemčija po skupinskem delu tekmovanja ni izpadla že 80 let.

Južna Koreja – Mehika 1:2 (0:1) Skupina F, 2. krog. Strelci: 0:1 Vela (26/11 m), 0:2 Hernandez (66), 1:2 Son Heung Min (90), Rostov Arena v Rostovu, gledalcev 43.472, sodnik: Mažić (Srbija). rumeni kartoni: Young Gwon, Yong, Lee, Wooyoung. Južna Koreja: Hyun Woo, Yong, Heung Min, Se Jong (od 64. Seungwoo), Hee Chan, Min Woo (od 84. Hong), Sung Yeung, Jae Sung, Seon Min (od 77. Wooyoung), Young Gwon, Hyun Soo, selektor: Yong, Mehika: Ochoa, Salcedo, Alvarez, Moreno, Gallardo, Layun, Herrera, Guardado (od 68. Marquez), Lozano (od 71. Corona), Vela (od 77. Dos Santos), Hernandez, selektor: Osario. Igralec tekme: Javier Hernandez (Mehika). Streli v okvir gola: 6:5, mimo gola: 2:6, blokirani streli: 9:2, streli v vratnico: 0:0, koti: 7:5, prepovedani položaji: 0:0, prekrški: 24:7, vse podaje: 346:485, točne podaje: 284:432, točnost podaj (v odstotkih): 82:89, pretečeni kilometri: 99:97, posest žoge (v odstotkih): 41:59.

Nemčija – Švedska 2:1 (0:1) Skupina F, 2. krog. Strelci: 0:1 Toivonen (32), 1:1 Reus (48), 2:1 Kroos (95). Stadion Fišt v Sočiju, gledalcev 44.287, sodnik: Marciniak (Poljska), rumeni kartoni: Boateng; Ekdal, Larsson, rdeči karton: Boateng (82/drugi rumeni karton). Nemčija: Neuer, Kimmich, Boateng, Rüdiger, Hector (od 87. Brandt), Rudy (od 31. Gündogan), Kroos, Müller, Reus, Draxler (od 46. Gomez), Werner, selektor: Löw. Švedska: Olsen, Lustig, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson (od 74. Durmaz), Ekdal, Larsson, Forsberg, Berg (od 90. Thelin), Toivonen (od 78. Guidetti), selektor: Andersson. Igralec tekme: Marco Reus (Nemčija). Streli v okvir gola: 5:6, mimo gola: 4:1, blokirani streli: 7:1, streli v vratnico: 1:0, koti: 8:3, prepovedani položaji: 5:2, prekrški: 12:13, vse podaje: 699:213, točne podaje: 633:165, točnost podaj (v odstotkih): 91:77, pretečeni kilometri: 111:110, posest žoge (v odstotkih): 71:29.

Belgija – Tunizija 5:2 (3:1) Skupina G, 2. krog. Strelci: 1:0 Hazard (6/11m), 2:0 Lukaku (16), 2:1 Bronn (18), 3:1 Lukaku (48+), 4:1 Hazard (51), 5:1 Batsuhuayi (90), 5:2 Khazri (93). Stadion Spartaka v Moskvi, gledalcev 44.190, sodnik: Marrufo (ZDA), rumeni karton: Sassi. Belgija: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Hazard (od 68. Batsuhuayi), Mertens (od 86. Tielemans), Lukaku (od 59. Fellaini), selektor: Martinez. Tunizija: Mustapha, Ben Youssef (od 41. Ben Anluane), Meriah, Ben Youssef, Maaloul, Bronn (od 24. Naguez), Skhiri, Sassi (od 60. Sliti), Khaoui, Khazri, Badri, selektor: Maalul Igralec tekme: Eden Hazard (Belgija). Streli v okvir gola: 12:5, mimo gola: 8:6, blokirani streli: 3:4, streli v vratnico: 1:0, koti: 5:2, prepovedani položaji: 3:3, prekrški: 12:13, vse podaje: 468:477, točne podaje: 391:392, točnost podaj (v odstotkih): 84:82, pretečeni kilometri: 104:102, posest žoge (v odstotkih): 52:48.

Anglija – Panama 6:1 (5:0) Skupina G, 2. krog. Strelci: 1:0 Stones (8), 2:0 Kane (22/11 m), 3:0 Lingard (36), 4:0 Stones (40), 5:0 Kane (46+/11 m), 6:0 Kane (62), 6:1 Baloy (78). Stadion Nižnji Novgorod, gledalcev 43.319, sodnik: Grisha (Egipt), rumeni kartoni: Loftus-Cheek; Cooper, Escobar, Murillo. Anglija: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier (od 70. Rose), Henderson, Young, Lingard (od 63. Delph), Loftus-Cheek, Sterling, Kane (od 63. Vardy), selektor: Southgate. Panama: Penedo, Davis, Escobar, Torres, Murillo, Gomez (od 69. Baloy), Godoy (od 64. Avila), Cooper, Rodriguez, Barcenas (od 69. Arroyo), Perez, selektor: Gomez. Igralec tekme: Harry Kane (Anglija). Streli v okvir gola: 7:2, mimo gola: 3:5, blokirani streli: 2:1, streli v vratnico: 0:0, koti: 3:2, prepovedani položaji: 3:0, prekrški: 14:13, vse podaje: 593:398, točne podaje: 557:352, točnost podaj (v odstotkih): 94:88, pretečeni kilometri: 99:89, posest žoge (v odstotkih): 58:42.

Japonska – Senegal 2:2 (1:1) Skupina H, 2. krog. Strelci: 0:1 Mane (12), 1:1 Inui (34), 1:2 Wague (70), 2:2 Honda (78). Arena Jekaterinburg, gledalcev 32.572, sodnik: Rocchi (Italija), rumeni kartoni: Inui, Hasebe; Niang, Sabaly. Japonska: Kavašima, Šodži, Nagatomo, Sakai, Jošida, Šibasaki, Haraguči (od 75. Okazaki), Kagava (od 72. Honda), Inui (od 87. Usami), Hasebe, Osako, selektor: Nišino. Senegal: K. Ndiaye, Wague, Koulibaly, Sane, Sabaly, A. Ndiaye (od 65. Kouyate), Gueye, Mane, Sarr, P. Ndiaye (od 81. N'doye), Niang (od 86. Diouf), selektor: Cisse. Igralec tekme: Sadio Mane (Senegal). Streli v okvir gola: 3:7, mimo gola: 2:5, blokirani streli: 2:2, streli v vratnico: 1:0, koti: 2:5, prepovedani položaji: 2:4, prekrški: 8:14, vse podaje: 449:338, točne podaje: 376:267, točnost podaj (v odstotkih): 84:79, pretečeni kilometri: 105:102, posest žoge (v odstotkih): 54:46.

Poljska – Kolumbija 0:3 (0:1) Skupina H, 2. krog. Strelci: 0:1 Mina (40), 0:2 Falcao (70), 0:3 Cuadrado. (75). Arena Kazan, gledalcev 42.873, sodnik: Ramos (Mehika), rumena kartona: Bednarek, Goralski. Poljska: Szczesny, Piszczek, Bednarek, Pazdan (od 80. Glik), Rybus, Goralski, Krychkowiak, Bereszyinski (od 72. Teodorczyk), Zielinski, Kownacki (od 57. Grosicki), Lewandowski, selektor: Nawalka. Kolumbija: Ospina, Arias, Davinson Sanchez, Mina, Mojica, Aguilar (od 32. Uribe), Barrios, Cuadrado, Quintero (od 73. Lerma), James Rodriguez, Falcao (od 78. Bacca), selektor: Pekerman. Igralec tekme: James Rodriguez (Kolumbija). Streli v okvir gola: 2:3, mimo gola: 3:5, blokirani streli: 4:5, streli v vratnico: 0:0, koti: 7:5, prepovedani položaji: 1:1, prekrški: 15:10, vse podaje: 424:514, točne podaje: 335:419, točnost podaj (v odstotkih): 79:82, pretečeni kilometri: 107:108, posest žoge (v odstotkih): 45:55.

Skupina F 1. krog: Nemčija – Mehika 0:1, Švedska – Južna Koreja 1:0, 2. krog: Južna Koreja – Mehika 1:2, Nemčija – Švedska 2:1, 3. krog, 27. junija ob 16. uri: Mehika – Švedska, Južna Koreja – Nemčija. 1. Mehika 2 2 0 0 3:1 6 2. Švedska 2 1 0 1 2:2 3 3. Nemčija 1 1 0 1 2:2 3 4. Južna Koreja 1 0 0 2 1:3 0

Skupina G 1. krog: Belgija – Panama 3:0, Tunizija – Anglija 1:2, 2. krog: Belgija – Tunizija 5:2, Anglija – Panama 6:1, 3. krog, 28. junija ob 20. uri: Anglija – Belgija, Panama – Tunizija. 1. Belgija 2 2 0 0 8:2 6 2. Anglija 2 2 0 0 8:2 6 3. Tunizija 2 0 0 2 3:7 0 4. Panama 2 0 0 2 1:9 0