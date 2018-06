K sodelovanju v projektu so že povabili pet mednarodnih podjetij, ki se ukvarjajo s kopanjem prekopov, poroča Bloomberg. Podjetja so imela čas do danes, da prijavijo svoje videnje projekta, na kar naj bi izvajalca projekta izbrali v naslednjih devetdesetih dneh.

O načrtih so mediji prvič poročali aprila letos, oblasti Savdske Arabije pa projekta javno še niso potrdile. Takrat so mediji poročali, da bo prekop dolg 60 kilometrov in širok 200 metrov ter se bo tako raztezal čez celotno dolžina Savdskega ozemlja, ki meji s Katarjem. Del območja prekopa bi bil namenjen načrtovanemu območju za jedrske odpadke, je poročal časnik Al Riyadh, spletni časopis Sabq pa je poročal, da bi projekt lahko stal do 750 milijonov dolarjev oziroma dobrih 640 milijonov evrov.

Če bodo projekt zares izvedli, bo ta še geografsko razširil izolacijo Katarja od Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov, Bahrajna in Egipta, ki se je stopnjevala že lani, ko so omenjene države zrahljale trgovinske in diplomatske vezi. Katar so države obtožile podpiranja terorizma in vpletanja v njihove zadeve, kar so predstavniki Katarja zavrnili.