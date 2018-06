Plenković je slednje izjavil po udeležbi na maši ob dnevu državnosti, na kateri je kardinal Josip Bozanić izpostavil tudi vprašanje demografije oz. vse večjega izseljevanja zlasti mladih iz Hrvaške. A Plenković je pozval predvsem k optimizmu, ki da je ključen za demografsko obnovo. »Treba si je prizadevati za krepitev institucij, demokracije in gospodarstva ter za omogočanje perspektive za zadovoljno življenje ljudi. To je cilj te vlade,« je dejal.

Izrazil je prepričanje, da se bodo »ljudje, ki želijo del življenja in službe preživeti v tujini, vendarle vrnili in podprli domovino, kot je to delala izseljenska Hrvaška v težkih obdobjih«. Opozoril je, da se veliko držav članic Evropske unije spopada s podobnimi demografskimi težavami kot Hrvaška. »Imate pa tudi velike demografske pozitivne trende v državah Afrike in Bližnjega vzhoda, kjer je povsem drugačna situacija. Tam je taka revščina, da vsi koprnijo po takem standardu, kot je na Hrvaškem,« je dejal hrvaški premier in požel precej zgražanja v komentarjih na spletnih družbenih omrežjih.

Pred tem je Plenković za razburjenje poskrbel tudi s čestitko v imenu hrvaške vlade na Facebooku. »Vsem hrvaškim ljudem, Hrvaticam in Hrvatom čestitamo dan državnosti,« je sporočila vlada, pod čestitko pa se je podpisal Plenković osebno. Komentatorje je zmotilo, da čestitka ni bila namenjena hrvaškim državljanom, ampak »ljudem«. »Najlepša hvala. Praznujemo v Nemčiji zaradi vas,« je zapisal nekdo. Drugi je dodal, da manjka pripis »še posebej izseljenim«, tretji pa, da bo vlada ob takem tempu izseljevanja "lahko kmalu čestitala vsakemu osebno", povzema portal index.hr.