Potapljači so v pet kilometrov dolgi jami Tham Luang našli kolesa, čevlje in odtise stopal. "Preiskujemo območje okoli gore in poskušamo najti drug vhod ali izhod," je povedal guverner province Chaing Rai Narongsak Osottanakorn.

Eden od strokovnjakov, ki jamo preučuje že šest let, je opozoril, da ima jama samo en vhod, ki ga zdaj blokira voda.

Ujeti otroci so stari od 11 do 16 let, v jamo pa so se verjetno zatekli po sobotnem treningu. Mati enega od njih je oblasti obvestila, da se njen sin ni vrnil domov.

Reševalci, ki predvidevajo, da imajo otroci le malo hrane, so pripravili številne vodne črpalke za primer, da bi bila voda še vedno visoka, ko najdejo ujete. Ekipa, ki jih poskuša doseči, ima s seboj tudi hrano in vodo zanje.