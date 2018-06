Kot je v pogovoru za špansko radijsko postajo Cadena Ser dejal minister za gospodarski razvoj Jose Luis Abalos, Španija ne more »zaradi tegob Evrope postati organizacija za reševanje na morju za celotno celino«. »Španija ne more sama prevzeti te odgovornosti,« je poudaril.

Španija je pred dvema tednoma sprejela ladjo Aquarius francoske skupine SOS Mediterranee, potem ko je prav tako nista želela sprejeti niti Italija niti Malta. Pristala je v Valenciji, ki je tokrat ponovila pripravljenost sprejeti begunce, a oblasti temu nasprotujejo.

Na krovu je 239 oseb

Ladja Lifeline po najnovejših podatkih ostaja zahodno od Malte. Na njenem krovu je 239 ljudi, med njimi 14 žensk in štirje otroci, ki so jih rešili pred obalo Libije. Malta jim je zagotovila hrano in vodo, dve drugi nemški reševalni ladji pa zdravila in odeje.

Na vplutje v eno od pristanišč, ki bi jo bilo pripravljeno sprejeti, pa čaka tudi večja kontejnerska ladja Alexander Maersk. Na njenem krovu je 113 migrantov, ki jih je rešila južno od Italije. Lifeline upa, da bi se ladji lahko srečali, saj bi ji večja ladja lahko v primeru slabega vremena nudila nekaj zavetja. Lifeline bi na drugi strani lahko pomagala z zdravili.