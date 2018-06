ZDA so 1. junija carine na uvoz jekla iz Evrope določile pri 25 odstotkih, na uvoz aluminija pa pri desetih odstotkih. Podobne ukrepe je Washington uvedel tudi proti številnim drugim državam, kar je utemeljil z ogrožanjem nacionalne varnosti.

EU se je odzvala s carinami na uvoz ameriškega blaga v vrednosti 2,8 milijarde evrov. Gre za izdelke, kot so slavne ameriške kavbojke, motorna kolesa (npr. Harley Davidson) in viski. Na seznamu so tudi brusnice, brusnični sok, pomarančni sok, sladka koruza in arašidovo maslo, pa moška usnjena obutev, kozmetični izdelki ter vrsta proizvodov iz jekla. Za veliko večino proizvodov bodo carine 25-odstotne.

Negativni vpliv na vzdržnost poslovanja trgovcev

»Harley Davidson verjame, da bi imela ogromna rast stroškov, prenesena na trgovce in stranke, takojšen in škodljiv vpliv na poslovanje v regiji, ki bi zmanjšal dostop strank do proizvodov Harley Davidsona in negativno vplival na vzdržnost poslovanja njegovih trgovcev,« so sporočili iz skupine. Pojasnili so, da zato ne bodo zviševali cen, temveč proizvodnjo motociklov za evropski trg preselili v tovarne zunaj ZDA.

Carine na njihove motorje so bile po navedbah skupine doslej šestodstotne, zdaj pa so se zvišale na 31 odstotkov, kar ceno motorja v povprečju zviša za 2200 dolarjev.