Po poročanju Večernjega lista je zgoščen promet na večini cest proti notranjosti države ter na večini mejnih prehodov s Slovenijo ter Bosno in Hercegovino. Zaradi močnega vetra je na jadranski magistrali med Karlobagom in Sveto Marijo Magdaleno prepovedan promet za avtobuse, vozila s kamp prikolicami in motorje.

Avtocesti A1 in A6, državna cesta DC1 ter mostova na Krk oziroma Pag so danes odprti za vsa vozila, trajekti in katamarani pa plujejo po voznem redu.