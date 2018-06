»Misija Libija, prihajamo,« je na twitterju zapisal Salvini in priložil fotografijo sebe na vojaškem letalu. Salvini, prvi član nove vlade, ki bo obiskal Libijo, je tuje nevladne organizacije v nedeljo neposredno pozval, naj nehajo reševati migrante ob severnoafriški obali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Dovolite libijskim oblastem, da opravijo svoje delo ter rešijo, oskrbijo in vrnejo migrante v njihove države, kot to že nekaj časa počnejo. Ne pa da jih nenasitne ladje nevladnikov ovirajo in jim povzročajo težave,« je dejal in poudaril, da italijanska pristanišča »so in bodo zaprta za tiste, ki pomagajo tihotapcem ljudi«.