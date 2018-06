Slovensko ekipo v četrtek čaka tekma proti Španiji, v nedeljo pa bodo v Stožicah gostovali še Črnogorci.

Strokovni štab reprezentance se je po pogovoru z 19-letnim čudežnim dečkom in njegovim novim delodajalcem odločil, da Dončić izpusti tekmi, saj mu vodilni možje Dallasa predpisujejo počitek in ustrezno regeneracijo. Priložnost za igranje v tretjem oknu bo dobil Blaž Mahkovic , najboljši strelec prvega dela lige Nova KBM.

Na uvodnih štirih srečanjih so varovanci selektorja Rada Trifunovića zbrali po dve zmagi in poraza, s tem izkupičkom pa zasedajo drugo mesto v skupini A. Slovenci bodo do prve tekme 28. junija proti Španiji, opravili sedem treningov, še pred prvim treningom pa bo reprezentanca danes gostovala v predsedniški palači, kjer jim bo slovenski predsednik Borut Pahor vročil nagrado zlati red za zasluge , ki se podeljuje za izjemne zasluge, dosežene za Slovenijo na civilnem, diplomatsko mednarodnem in vojaškem oziroma varnostnem področju.

Zjutraj trening moči, popoldan prvi trening v telovadnici

»Reprezentanca se je danes zjutraj zbrala na uradnem delu priprav pred tekmama tretjega kvalifikacijskega okna. Košarkarji so že zjutraj opravili trening moči, popoldan pa nas čaka prvi trening v telovadnici, kjer bomo začeli s taktično pripravo na tekmo proti Španiji. Verjamem, da bomo obe srečanji odigrali na visoki ravni, pokazali zvrhano mero borbenosti, ki nas lahko pripelje do dveh pomembnih zmag. Tudi v tretjem ciklu ne bomo mogli računati na pomoč Luke Dončića. Košarkarska zveza Slovenije in strokovni štab reprezentance sta naredila prav vse, da bi Luka lahko zaigral. Kljub Lukovi veliki želji, da ponovno obleče dres slovenske reprezentance, pa bomo upoštevali želje moštva Dallas Mavericks, ki Luki predpisuje počitek. Reprezentanci se bo priključil še Blaž Mahkovic, ki se je z borbeno igro izkazal že v drugem ciklu kvalifikacij za SP. Vabim vse navijače, da napolnijo Stožice in postanejo naš šesti igralec,« je dejal Trifunović.

»Vedno je lepo začeti priprave in se ponovno srečati s prijatelji iz reprezentance. Pred nami sta pomembni tekmi in verjamem, da se bomo na njih dobro pripravili. Veseli smo, da bomo ponovno zaigrali pred domačo publiko v Stožicah. Nikoli ne bom pozabil, kakšno podporo smo imeli na lanskem evropskem prvenstvu. Verjamem, da lahko navijači tudi tokrat pripravijo fenomenalno vzdušje, ki nam bo dalo še dodaten zagon v boju proti Špancem in Črnogorcem,« si je zaželel slovenski reprezentant Jaka Blažič.