Vodstvo branilcev svetovnih prvakov iz Brazilije 2014 se je opravičilo Švedom zaradi preveč čustvenega veselja in neprimernega ter nešportnega obnašanja svojih nogometašev in članov strokovnega štaba po zmagovitem golu Tonija Kroosa.

Na posnetku razburljivega dvoboja v olimpijskem Sočiju se jasno vidi, da je eden od članov nemške izbrane vrste odšel do klopi švedske reprezentance in z visoko dvignjenim prstom slavil zadetek, ki ga je Kroos dosegel v peti minuti sodnikovega podaljška. To je pošteno razhudilo Skandinavce in le malo je manjkalo, da se majhno prerivanje in verbalno žaljenje ne bi razvil v splošni pretep.

Po dveh odigranih tekmah v skupini F je Mehika zbrala šest točk, Nemčija in Švedska jih imata po tri, Južna Koreja pa je brez točk.