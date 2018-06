»Vem, da 27 let kasneje številna upanja in sanje za marsikoga ostajajo zgolj stare skrbi in novi strahovi. Toda eno je gotovo. Brez lastne države ne bi bilo nič bolje,« je dejal predsednik.

Pojasnil je, da »brez samostojne Slovenije ne bi bilo izgledov za boljšo prihodnost, brez lastne države bi bili odvisni od volje drugih. Tako pa v skladu z našo suvereno voljo pa od ustanovitve svoje države počasi, a trmasto in smelo vendarle obračamo stvari na bolje«.

Vseh težav še nismo rešili Priznal je, da nismo še rešili vseh problemov, smo pa v dobrega četrt stoletja »iz naroda prerasli v nacijo, iz totalitarizma v demokracijo, iz dežele v neodvisno in samostojno državo, iz države, ki so ji na začetku vsi odrekali diplomatsko priznanje, smo postali enakovredni in enakopravni del mednarodne skupnosti«. »Po svetu imamo številne prijatelje in nobenega sovražnika. Tudi zaradi tega velja Slovenija za eno najbolj varnih držav na svetu,« je še dodal. Po Pahorjevih besedah smo uredili tudi najbolj vitalna vprašanja naše države. »Rešili smo jih po mirni poti, vključno z določitvijo vseh naših meja. Rešili smo se tudi iz največje svetovne gospodarske krize po drugi svetovni vojni. To so velike reči, vredne velike države,« je opozoril. In vse to nam po njegovih besedah »omogoča, da se bomo kvalificirano, odgovorno in uspešno znašli v vrtincu sprememb, ki nas čakajo v naslednjega četrt stoletja«. Če bi se proti naši volji zgodilo karkoli, kar bi v samih temeljih preizkušalo naše nacionalne in državne sposobnosti, pa Pahor ugotavlja, da smo enotni »absolutno sposobni zavarovati vse naše nacionalne in državne interese v prid miru, varnosti in blaginje naših ljudi«.

Ustanovitev države kot elementarno spravno dejanje Opozoril je tudi, da je bila ustanovitev države »elementarno spravno dejanje. Tako kot je bila spravno dejanje ustanovitev Evropske unije. Dokler bo prevladoval duh sprave in dokler se bomo zavedali naše soodvisnosti znotraj naroda in med narodi v EU, nam nič ne more do živega,« je prepričan. Državljane je pozval, naj vsaj ob prazniku opazijo lepote Slovenije in kako srečni smo, ker jo imamo. »Zavedajmo se, da smo sposobni uresničiti stoletne sanje in da znamo rešiti velikanske probleme, če nas povezujejo medsebojno spoštovanje, sodelovanje, solidarnost, zaupanje in čisto človeška dobrota,« je še nanizal.