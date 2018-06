Kolumbijski nogometaši so tudi pred očmi legend Carlosa Valderrame in Reneja Higuite zasluženo premagali Poljsko in tako ohranili upe za osmino finala. V zadnjem krogu bodo igrali s Senegalom. na drugi strani pa so Poljaki še enkrat več razočarali in po drugem porazu je jasno, da se bo njihov nastop na ruskem mundialu končal po skupinskem delu. V zadnjem krogu jo lahko le še zagodejo Japoncem, ki imajo tako kot Senegalci štiri točke, Kolumbijci pa točko manj.

Poljaki so v prvem polčasu znova pokazali precej medlo igro in posledično niso niti enkrat resno ogrozili kolumbijskih vrat. Na drugi strani so Južnoameričani več poskušali z igro v napadu, iskali priložnosti in čeprav so jih le redko tudi našli, pa so v 40. minuti povedli. Takrat so po kotu kombinirali na desni strani, nakar je v kazenskem prostoru žogo dobil James Rodriguez in poslal natančno podajo pred gol do Yerryja Mine, ki je z glavo zadel za 1:0.

V uvodu drugega polčasa so imeli Pojaki rahlo pobudo, ki pa je niso znali kronati s kakšno priložnostjo, izjema je bil poskus Roberta Lewandowskega v 58. minuti, ko je njegov strel obranil David Ospina.

Podobno je bilo tudi ob koncu tekme, ko je Bayernov napadalec streljal z dobrih 20 metrov. Malce pred njim je Ospina obranil še strel iz bližine Grzegorza Krychowiaka.

A takrat je bilo že 2:0 za Južnoameričane. Ti so podvojili prednost v 70. minuti, ko je Juan Quintero lepo našel Radamela Falcaa, ki se je izognil prepovedanemu položaju, sam prišel v kazenski prostor in matiral poljskega čuvaja mreže.

Pet minuti pozneje so Kolumbijci uprizorili nov protinapad, po katerem je sam v kazenski prostor prišel Juan Cuadrado in zadel za končnih 3:0.

