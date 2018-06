Tonin je dejal, da je pripadnik srečne generacije, ki je v šolo vstopila v Jugoslaviji, zaključila pa jo je v samostojni in neodvisni Sloveniji.

V ključnih trenutkih ostali enotni Spomnil je na prizadevanja Demosove vlade za samostojno in neodvisno Slovenijo pa tudi na »grenak poraz« JLA. »Slovenske obrambne sile, Teritorialna obramba in policija so ustavile in nevtralizirale tehnično močnejšega nasprotnika,« je poudaril. Kot je dodal, je mlada država tako tudi s silo zavarovala politično odločitev za samostojnost in neodvisnost. Posebno hvaležnost smo dolžni izkazovati vsem, ki so za samostojnost dali svoje življenje, je dejal. Po besedah Tonina nam nič ni bilo podarjeno, pač pa smo osamosvojitveno vojno morali izbojevati sami, tudi pri mednarodnem priznanju smo bili soočeni z nenaklonjenostjo svetovnih velesil. »Naša edina sreča je bila, da smo v ključnih trenutkih kot narod ostali enotni,« je poudaril. Od tedaj je Slovenija po njegovih besedah dosegla izjemne stvari. Postala je članica EU, zveze NATO, vstopila v schengensko območje in med državami nekdanjega socialističnega bloka prva prevzela evro in predsedovala EU. Opozoril je tudi na naravne lepote države in pripomnil, da je Slovenija »enostavno preveč lepa, da bi obupali nad njo«.

Domovina, za katero se je vredno boriti Od »ta država moramo preiti k moja država«. »Republika Slovenija ni nekaj tam daleč, ampak je moja domovina, za katero se je vredno boriti,« je povedal novoizvoljeni predsednik DZ. Spomnil je tudi na visoko volilno udeležbo na prvih demokratičnih volitvah v Sloveniji in na plebiscitu za samostojnost. »28 let kasneje veljajo demokratične volitve še vedno za enega najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in za temelj demokratičnega političnega sistema, kjer ljudstvo posredno udejanja svojo oblast, zapisano v ustavi. Zaskrbljujoči pa so trendi volilne udeležbe v zadnjih letih,« je opozoril. Pozval je k spoštovanju različnosti, saj ta še ni razlog za razdeljenost. »Spoštujmo različnost. Dovolimo, da nas različnost bogati, ne pa deli,« je dejal. Kljub razlikam bomo namreč vedno živeli skupaj in bolje kot se bomo razumeli, hitreje se bomo razvijali, je še pristavil. Med cilji, ki so pred državo, je izpostavil blaginjo, ki »smo jo dolžni zagotoviti vsem, ne le peščici«. Dotaknil se je tudi begunske krize in ocenil, da s politiko odprtih vrat ne moremo pomagati dvema milijardama nesrečnih ljudi, pač pa je treba begunsko krizo reševati pri izvoru in na Bližnjem Vzhodu in v Afriki vzpostaviti mir.