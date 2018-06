Imami in rabini v Berlinu na tandemska kolesa v boj protin rasizmu

Judovski rabini in muslimanski imami so v Berlinu danes sedli na tandemska kolesa in se popeljali skozi središče mesta. Dogodek meet2respect izraža medversko spoštovanje in poziva k boju proti rasizmu ter antisemitizmu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.