Nevladna organizacija Save the Children je v izjavi za javnost poudarila, da bi morali biti otroci v središču evropske migrantske politike, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Ob tem je izpostavila zaskrbljenost zaradi dveh ladij, ki čakata pred evropskimi pristanišči in na katerih so tudi mladoletniki.

»Na krovu nimamo mesa, ampak ljudi« Nemška nevladna organizacija Mission Lifeline, ki ji pripada ena od ladij s skoraj 240 afriškimi migranti na krovu, se je danes ostro odzvala na besede italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija. Ta je namreč na spletnem družbenem omrežju facebook objavil zapis o »človeškem mesu« na ladji organizacije. »Dragi Matteo Salvini, na krovu nimamo mesa, pač pa ljudi,« so mu odgovorili. »Vljudno vas vabimo, da se na lastne oči prepričate, da smo pred utopitvijo rešili ljudi. Pridite, dobrodošli ste,« njihove navedbe povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Zavetje in zdravila Ladja Lifeline danes ostaja zahodno od Malte. Na njenem krovu je 239 ljudi, med njimi 14 žensk in štirje otroci, ki so jih rešili pred obalo Libije. Malta jim je zagotovila hrano in vodo, dve drugi nemški reševalni ladji pa zdravila in odeje. Na drugi strani ima večja kontejnerska ladja Alexander Maersk na krovu 113 migrantov, ki jih je rešila južno od Italije. Lifeline upa, da bi se ladji lahko srečali, saj bi ji večja ladja lahko v primeru slabega vremena nudila nekaj zavetja. Lifeline bi na drugi strani lahko pomagala z zdravili. Italija je dva tedna nazaj vplutje že zavrnila ladji Aquarius francoske skupine SOS Mediterranee, ki jo je na koncu sprejela Španija. Ostri odzivi Francije in drugih držav na tako ravnanje so sprožili velik razdor v EU pri že tako občutljivi temi migracij.