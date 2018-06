Na tekmi so za velike favorite za zmago veljali angleški nogometaši. Ne zaman, saj so samo v prvem polčasu Panamo premagali petkrat, tekmo pa na koncu dobili s 6:1, kar je zaenkrat tudi najvišja zmaga na svetovnem prvenstvu v Rusiji.

Angleži so v tekmo vstopili napadalno in odločno, zato na njihov prvi gol ni bilo treba čakati dolgo. Po začetnem otipavanju so prevzeli pobudo in že iz prve prave priložnosti zatresli mrežo Paname. V osmi minuti se je z izvrstno podajo iz kota izkazal Kieran Tripper, v kazenskem prostoru pa je bil najvišji John Stones, ki je z glavo zatresel mrežo tekmecev. Ti so do prvega strela proti vratom Angležem prišli devet minut pozneje, a je Yoel Barcenas ustrelil prek vrat.

Da proti tako močni reprezentanci, kot je angleška, šteje čisto vsaka priložnost, so se igralci Paname lahko prepričali v nadaljevanju obračuna. V 20 .minuti je njihov branilec Fidel Escobar v svojem kazenskem prostoru podrl Jesseja Lingarda, egiptovski sodnik Grisha Ghead pa je nemudoma pokazal na najstrožjo kazen. Z močnim, vendar natančnim strelom je bil zanesljivi izvajalec Harry Kane, ki se je na mundialu še tretjič vpisal med strelce.

Po golu za 2:0 je pritisk otoških nogometašev popustil. Kljub temu so še naprej imeli pobudo in bili več pri žogi, medtem ko so Panamci čakali na morebitno priložnost iz protinapada. A prevelika pasivnost se jim je maščeval, saj je Anglija v le desetih minutah zabila še trikrat. V 36. minuti je s 17 metrov neubranljivo streljal Lingard, štiri minute pozneje je z neposredne bližine drugi gol dosegel Stones, tik pred zaključkom polčasa pa je bil za 5:0 z nove enajstmetrovke zopet uspešen Kane.

Glede na to, da so si zmago zagotovili že po prvih 45 minutah, so nogometaši selektorja Garetha Southgatea v drugem delu pričakovano igrali s pol moči. A tudi to je bilo dovolj, da so v 62. minuti dosegli še šesti zadetek. Proti panamskemu golu je strel sprožil Kane, žoga pa se je pri tem odbila od Rubena Loftusa-Cheeka in presenetila vratarja Jaimeja Panedo.

Kljub visokemu zaostanku pa je Panama le uspelo doseči častni zadetek. V 78. minuti se je med strelce vpisal 37-letni branilec Felipe Baloy, ki je ob podaji Ricarda Avila ušel angleški obrambi in premagal Jordana Pickforda. To je bil tudi zadnji zadetek na obračunu, na katerem si je Anglija že zagotovila nastop v osmini finala. Za prvo mesto v skupini se bo sicer v četrtek ob 20. uri pomerila z Belgijo.