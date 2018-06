V Velenju so neznanci v noči na soboto nalepili plakate z nacistično in rasistično simboliko. Redarji so jih v soboto zjutraj odstranili in predali policiji, Mestna občina Velenje pa je podala prijavo kršenja 297. člena kazenskega zakonika, ki prepoveduje sovražni govor.

Najostreje obsojam plakate s simboli nacistične ideologije, ki so se pojavili v Velenju. Odločen NE vsem pojavom sovražnega govora, ki spodbuja nestrpnost in sovraštvo med ljudmi!

Pred meseci je več medijev poročalo o tem, da v Velenju narašča število albansko govorečih družin, vendar župan Bojan Kontič tega v soboto ni povezal s sovražnim govorom. »To je vsesplošen pojav v Evropi, Slovenija ni izjema in seveda je Velenje kot mesto različnosti vabljivo za takšne provokacije,« je dejal Kontič za Televizijo Slovenija. Ob tem je opozoril, da je zakonodaja glede sovražnega govora pomanjkljiva, s čimer se je strinjala tudi Neža Kogovšek Šalamon z Mirovnega inštituta. »Zakonska definicija sovražnega govora se je zožila, prav tako se je spremenila praksa tožilstva, ki zelo redke primere spusti pred kazenska sodišča,« je pojasnila za Televizijo Slovenija. »Kljub temu bomo z ničelno toleranco preganjali take pojave, saj vemo, kam to pripelje,« je še poudaril Kontič.

Sovražna simbolika

Plakati so bili velikosti formata A3, na njih pa so bili ilustracija nacističnega vojaka in pripadnikov paravojaške organizacije nacistične stranke, v gotici podobni pisavi zapisano geslo »Za družino, za državo, za raso«, svastika in »1488«. Številka 88 se nanaša na osmo črko (angleške in nemške) abecede in pomeni kratico za Heil Hitler, štirinajst pa v tem kontekstu pomeni 14-besedno poved, ki jo je leta 1985 izrekel neonacist David Lane: »Zagotoviti moramo obstoj našega ljudstva in prihodnost za bele otroke.«

Po poročanju časopisa Naš čas so redarji plakate odkrili na glavni avtobusni postaji, nasproti Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda, na Cankarjevi cesti 2, Ljudski univerzi Velenje, na avtobusni postaji nasproti pošte, na Promenadi in panoju pri podhodu na Kidričevi cesti. Prav tako v noči na soboto so neznanci po kotalkališču v velenjskem Sončnem parku polili vsaj pet litrov odpadnega motornega olja, vendar ni znano, ali sta incidenta povezana.