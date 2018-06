Na Policijski upravi Celje so potrdili, da so prejeli prijavo glede vsaj šestih plakatov, ki so bili izobešeni na avtobusni postaji in na mostu. Kdo je plakate obesil, še ni znano, je pa na njih naveden spletni naslov, ki vodi do družbenega omrežja oziroma aplikacije za komuniciranje Discord.

Plakati očitno in nazorno poveličujejo nemški rajh z slikami svastike in podobami vojaka z železnim križcem, enega od glavnih simbolom nacistične Nemčije, še poroča portal. Za kaznivo dejanje spodbujanja sovražnega govora je zagrožena kazen do dveh let zapora.