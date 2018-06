Takšen je tudi primer 22-letnega Dama Ndowa, ki je tri leta prebival v Nemčiji, tam delal in se izšolal za negovalca v domu za starejše občane. Nemški pristojni organi so se nato nenadoma odločili za njegov izgon. Sedaj skupaj z materjo in še šestimi družinskimi člani živi v manjši hiši v gambijski prestolnici Banjul.

Po poročanju spletnega portala Deutsche Welle gre za primer najbolj črnega scenarija, ko dobro integrirani priseljenec z možnostmi za delo v Nemčiji, brez vsega in kakršnekoli pomoči ponovno pristane v Gambiji.

22-letnik si doma komajda drzne iz hiše, saj se sramuje, da mu je spodletelo pri uresničitvi svojih lastnih pričakovanj.

Vrnitev v državo, ki ne ponuja priložnosti

»Gambijska vlada je objavila, da je vsak, ki ga izženejo, kriminalec, a v Nemčiji nisem imel nobenih težav. V treh letih nisem storil nobenega prestopka. Delal sem, bil doma, nekaj malega treniral in se šolal,« je svoj dan v Nemčiji opisal Ndow, ki priznava, da mu je sedaj težko, saj je ostal brez vsega. »Izgubil sem svoje delo v Nemčiji in pristal v Banjulu. Nihče me ne podpira,« je opisal svoje razmere.

Gambijski aktivist Alieu Bah se dobro zaveda, v kakšnih brezizhodnih razmerah se znajdejo tisti, ki jih vrnejo v domovino. »Vrnejo se v državo, ki jim ne ponuja nobenih priložnosti. V državo, ki je presahnila. Vrnejo se v družbo, ki jih stigmatizira in obravnava kot zgube, ker so jih izgnali iz zahodnega sveta, ki ga tukaj tako zelo slavijo.«

Nekdanja britanska kolonija Gambija je samostojna od leta 1965 in je pretežno muslimanska država. Je ena od najmanjših afriških držav in najmanjša kopenska država na afriški celini. Na kopnem jo s treh strani obkroža Senegal, na zahodni strani ima 80 kilometrov dolgo atlantsko obalo. Britanski kolonizatorji so gambijske meje določili tako, da so po istoimenski reki Gambiji pluli v notranjost in mejo s Senegalom določili z dometom topovskih granat.