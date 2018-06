»Tekma je bila izjemno napeta, v sami končnici pa je naša klop po zmagovitem zadetku reagirala preveč čustveno, kar ni v našem slogu. Švedom se za svoje dejanje in neprimerno obnašanje iskreno opravičujemo,« je na svojem tvitterju zapisala nemška nogometna zveza (DFB).

Na posnetku razburljivega dvoboja v olimpijskem Sočiju se jasno vidi, da je eden od članov nemške izbrane vrste odšel do klopi švedske reprezentance in z visoko dvignjenim prstom slavil zadetek, ki ga je Kroos dosegel v peti minuti sodnikovega podaljška. To je pošteno razhudilo Skandinavce in le malo je manjkalo, da se majhno prerivanje in verbalno žaljenje ne bi razvil v splošni pretep.

Po dveh odigranih tekmah v skupini F je Mehika zbrala šest točk, Nemčija in Švedska jih imata po tri, Južna Koreja pa je brez točk.