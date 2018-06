Odprava prepovedi vožnje avtomobila za ženske je del velikega reformnega procesa, ki ga je zagnal savdski prestolonaslednik, princ Mohamed bin Salman. Za volan bi lahko že danes sedlo več tisoč žensk, ukrep pa bi lahko po pričakovanjih mnogih pomenil začetek nove dobe družbene mobilnosti.

Gre za ključen korak za svobodno gibanje žensk, ki v z nafto bogati monarhiji živijo v patriarhatu. Za številne bo vozniško dovoljenje pomenilo osvoboditev od zasebnih voznikov ali moških sorodnikov, pomeni pa tudi velike prihranke v družinskih proračunih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Prva vozniška dovoljenja so v Savdski Arabiji ženskam začeli izdajati v začetku meseca. Nekatere so lahko do njih prišle tako, da so vozniško dovoljenje, ki so ga pridobile v tujini, po praktičnem preizkusu zamenjale za domače.

Po ocenah svetovalne družbe PricewaterhouseCoopers bi lahko do leta 2020 vozniško dovoljenje pridobilo in aktivno začelo voziti okoli tri milijone žensk v kraljevini. V ta namen so v večjih mestih, kot sta Džeda in Rijad, odprli nekaj vozniških šol za ženske, kjer se je moč naučiti voziti avtomobil, a tudi motor - kar je bilo v Savdski Arabiji še pred letom dni nepredstavljivo.