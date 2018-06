Britanska premierka si je posmeh uporabnikov družbenih omrežij prislužila zaradi nenavadne geste ob srečanju z britanskim prestolonaslednikom, princem Williamom.

William, ki je pred nedavnim tretjič postal oče, je v četrtek praznoval 36. rojstni dan. In čeprav je povsem verjetno, da bi si želel rojstni dan – kot vsi ostali – praznovati s svojimi bližnjimi v sproščenem okolju, to za bodočega kralja ne pride v poštev.

Rojstni dan je tako zapolnil z opravki, ki pritičejo prestolonasledniku. Med drugim je obiskal rehabilitacijski center, kjer se je srečal s premierko Mayevo. Ta mu je podala roko, ob tem pa se na presenečenje vseh priklonila. Uporabniki družbenih omrežij se sprašujejo, kaj je eni vplivnejših žensk na svetu šinilo v glavo, da se je pred Williamom priklonila kot tlačanka.

Novinar Glenn Greenwald je na twitterju zapisal, da ga nadvse bega, kako se lahko odrasli ljudje s povsem resnim izrazom na obrazu tako obnašajo. Z njegovim mnenjem, da gre za sramoten dogodek, se sicer nekateri, ki v priklonu vidijo izraz spoštovanja do monarhije, niso strinjali. Kljub temu pa velja konsenz, da so tovrstne geste v sodobnem svetu vsaj smešne, če že ne nenavadne.

Just in case you thought the UK was a democracy & that power sat with the people & our elected politicians. The PM of the UK, Theresa May, meets His Royal Highness The Duke of Cambridge, Prince William. #UKisnotademocracy#TakeBackControlpic.twitter.com/2Wj8wglHy3