Saviana vse od izide njegove knjige Gomora leta 2006, v kateri je razgalil delovanje neapeljske mafijske združbe Camorra, zaradi številnih groženj ves čas spremlja skupina osebnih stražarjev. Notranji minister Salvini je nedavno napovedal, da bo preveril, ali je varovanje Saviana na državne stroške sploh še potrebno. Očital mu je tudi, da veliko časa preživi v tujini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Salvinija označil za mafijskega ministra

V videu, ki ga je Saviano objavil na Facebooku, sporoča, da se ne boji Salvinija in da se ta nima pravice spraševati, kam gre denar italijanskih davkoplačevalcev, dokler ne pojasni financiranja lastne stranke. »Vi ste mafijski minister,« je bil jasen Saviano.

Saviano je v svojih zapisih že ves čas zelo kritičen do Salvinijeve desno populistične politike in odnosa do migrantov. Kot je povedal v pogovoru za časnik Corriere Della Sera, je vsakdo lahko Salvinijeva tarča. "Včeraj so bili migranti, danes sem jaz, jutri ste to lahko vi," je povedal.