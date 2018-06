Slovenija je za hrvaške delavce potencialno zanimiva zaradi nekaj višje povprečne plače, bližine in jezikovne sorodnosti, a so v primerjavi s Slovenijo za hrvaške državljane veliko bolj privlačne druge članice EU, kot sta Nemčija in Avstrija, je za STA povedala Maja Mahovlić s specializiranega hrvaškega portala za zaposlovanje moj-posao.net.

»Glede na to, da so hrvaški izseljenci osredotočeni na države, kot sta Nemčija in Avstrije, ni pričakovati navala hrvaških delavcev v Slovenijo. V tej luči potencialno odprtje slovenskega trga za hrvaške delavce ne bo pomembneje vplivalo na število odhodov iz Hrvaške v Slovenijo«, je izjavila Mahovlićeva.

Svetovalec predsednika hrvaške gospodarske zbornice za delovno politiko in zaposlovanje Davorko Vidović je za STA prav tako ocenil, da sta Nemčija in Avstrija najbolj privlačni za delavce iz južne slovenske sosede. Pričakuje sicer, da bo določeno število delavcev iskalo službo v Sloveniji, ki je privlačna zaradi višjih plač in boljših delovnih pogojev ter bližine in kulturnih sorodnosti zanimiva za vse profile zaposlenih. Spomnil je tudi, da številni s severozahoda Hrvaške dnevno potujejo na delo v Slovenijo.