Kakšen bo jutri?

V Berlinu sem pristala v ponedeljek opoldne in zdelo se je, da je v mestu razglašena splošna sedmina z žalnim cvetjem in zastavami na pol droga. Barve v kioskih in po lokalih so odločno cikale na črno, potnikom na mestni železnici je usta vleklo v žalobne grimase, roke so jim mlahavo visele ob trupih in čez slavno nebo nad Berlinom so filmski angeli razpotegnili oblačno-deževen transparent: »Fertig. Ende. Konec.«