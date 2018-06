»Če te carine in ovire ne bodo kmalu odpravljene, bomo uvedli 20-odstotne carine na vse njihove avtomobile, ki prihajajo iz EU. Izdelujte jih tukaj!« je tvitnil Trump.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!