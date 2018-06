Bodičasta pijančka

Zaradi dveh zelo neobičajnih pijančkov, ki ju je zapazila na bližnjem igrišču, je neka Nemka iz Erfurta v nedeljo poklicala na pomoč policijo. Ko so prišli na kraj dogajanja, sta opiteža že ležala negibno na tleh. Uniformiranci so z zbiranjem informacij v kratkem času razvozlali potek dogodkov: »Ježa sta očitno polizala ostanke zlomljene steklenice jajčnega likerja in sta se zatem soočila s posledicami zaužitja alkoholne pijače.« Policisti so nezavestni bodičasti živali nemudoma odpeljali na streznitev v bližnji živalski vrt. Kako hudega mačka sta naslednje jutro imela ježa, niso sporočili, so pa še enkrat opozorili javnost, da je na igriščih prepovedano uživati alkoholne pijače, saj s tem ne zaščitimo zgolj otrok, temveč tudi vse živalske sostanovalce.

Zavozlan na gugalnici

Kadar se znajdemo v stiski in si ne znamo več pomagati, so naši gasilci tisti, ki zmeraj priskočijo na pomoč. Na to se je v ponedeljek popoldne spomnila mamica, ki je v Bukovški ulici na Viru gugala svojega sinčka. Po spletu okoliščin se je malčkovo spodnje perilo tako zapletlo v gugalnico s krožnikom, da ga mama ni zmogla sama rešiti iz zapletene situacije. Poklicala je na številko 112 in na pomoč so prihiteli iz Centra za zaščito in reševanje Domžale. »Ko smo prišli na kraj dogajanja, je mamica otroka držala v zraku. Nemudoma smo prerezali vrv, odmotali gugalnico ter osvobodili otroka,« nam je intervencijo opisal vodja izmene Jani Jeraj. Predali so ga reševalcem, ki so tudi prišli na pomoč. Ugotovili, da je bil deček zgolj prestrašen, poškodb pa ni utrpel.

Zadeta za krmilom

Slovenski policisti poostreno nadzorujejo vožnjo pod vplivom prepovedanih opojnih substanc in drugih psihoaktivnih snovi. Hitri test je v nedeljo doletel 33-letnega voznika, ki so ga policisti ustavili na območju Idrije. Rezultat preskusa je bil pozitiven, zato so mu odredili strokovni pregled, vendar ga je odločno odklonil. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Še bolj neumen pa je bil voznik, ki so ga v ponedeljek ustavili policisti na Jesenicah. Ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja in še hitri test na drogo je bil pozitiven. Da je bila mera polna, so mu zasegli tudi manjšo količino mamila. »Strokovni pregled zaradi suma vožnje pod vplivom mamil je odklonil. Zaradi hujšega prekrška je bil izločen iz prometa, avto pa smo mu zasegli,« so sporočili policisti.

Prijadral v električnega pastirja

V torek okoli 18.30 se je 27-letni pilot jadralnega letala znašel v težavah. Letel je občutno prenizko, da bi se še lahko vrnil na matično letališče na območju Novega mesta. Moral je poiskati mesto za zasilni pristanek. Izbral je pašnik nedaleč od naselja Stari Breg pri Kočevju. Policisti, ki so kmalu zatem prihiteli na kraj pristanka, so zabeležili, da je med pristajanjem z desnim krilom trčil v nosilec električnega pastirja, z levim pa v drevo, nato pa se je po nekaj metrih ustavil. Pilot je med pristankom utrpel lahke poškodbe, in sicer izvin vratnih vretenc. O nesreči so obvestili letalskega inšpektorja, ki pa ni prišel na kraj. Ali so obvestili tudi lastnika električnega pastirja, policija ne poroča.

Pozor, pajki v kovčku

Cariniki na letališču v Düsseldorfu so med pregledom prtljage 48-letnega Nemca naleteli na presenetljiv tovor. Možakar, ki je pripotoval iz Paragvaja, je v kovčku shranil kar 22 ptičjih pajkov. Njegovo pojasnilo ni prepričalo carinikov. Trdil je namreč, da goji pajke in da je večina ptičjih pajkov, ki jih je shranil v plastičnih posodah, brejih. Osumili so ga, da se poslovno ukvarja s preprodajo pajkovcev, in ker živali ni ustrezno prijavil, so zoper njega sprožili kazenski postopek zaradi utaje davkov. Svojega večnožnega tovora ni mogel odnesti domov. Na letališču ga je zasegla veterinarska uprava, ki bo ocenila zdravstveno stanje ilegalno uvoženih pajkov, pa tudi to, ali so bili ustrezno prepeljani čez Atlantik.