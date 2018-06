Ročna zavora sredi pukla

V prvem tednu svetovnega prvenstva v nogometu so nas komentatorji razveseljevali s svojimi cvetkami, bedarijami, nesmisli in govorjenjem brez repa in glave. Največkrat pa smo slišali termin ročna zavora. Igrajo z ročno zavoro, oziroma, spustili so ročno zavoro. Ta prispodoba je sama na sebi bedarija, ker igralec pač nima ročne zavore. Lahko se mu ljubi ali pa ne ljubi poditi po igrišču. Nasploh vse skupaj bolj spominja na sprehajanje ali pa kakšno druženje v ozkem pasu igrišča. Neko igranje gnilega jajca. In neskončno kričanje in valjanje po travi. Še Ivo Milovanovič je v enem trenutku pripomnil, da je hecno gledati te truste, ki se ob najmanjšem dotiku zložijo na tla kot klaftre.