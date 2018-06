Treba je bilo spremeniti navado. Zavedati se, da se moramo namesto na vozniškega najprej usesti na zadnji desni sedež. Razlog? To je mesto, na katerem bo sedel poslovnež (ali poslovna ženska), ki dobro ve, da je lahko tudi daljša vožnja neverjetno udobna in predvsem v velik užitek. Med vožnjo pa je mogoče početi marsikaj, kar običajnemu zemljanu nikoli ne pade na pamet. Z dvema ekstremoma: počivati v nežnem objemu masaže ali pa na računalniku opraviti najnujnejše na poti na sestanek. Vse to in še več omogočata dolgina, s katerima smo se intimno družili dovolj časa, da sta nam zlezla pod kožo. Celo do te mere, da smo se vanju zaljubili. Zasoljeni ceni navkljub.

Ste pripravljeni, da vas ne bo vrglo na zadnjico? Na kartončku s ceno je izpisanih približno 115 evrskih tisočakov. In kdo sta ta dva junaka, ki si drzneta Slovence nagovoriti z vrednostjo, ki je identična enosobnemu stanovanju v prestolnici? Podaljšani različici audija A8 in mercedesa razreda S. Ali prevedeno, admiralski ladji, katerih očetje pošiljajo jasno sporočilo: vsaka vaša želja je za nas ukaz! Zato ne čudi, da sta limuzini kot zlati ribici, ki zlahka izpolnjujeta še tako zahtevne lastnikove želje. Seznam njune dodatne opreme tako na področju udobja kot varnosti je namreč dolg, človek pa se ob prebiranju počuti kot otrok v trgovini z bomboni. Le da so avtomobilski bomboni pregrešno dragi. Toda razvojniki iz Ingolstadta in Stuttgarta se zavedajo, da so premožni ljudje idealne molzne krave, ki bodo brez težav segli še globlje v žep. Ko govorimo o naših dveh testnežih, še dodatnih 45 (audi) in 55 tisočakov (mercedes).

Seveda brez nevoščljivosti, tako značilne za Slovence, ne bo šlo. Si predstavljate, da na zadnji sedež povabite soseda in mu razložite, da so vas tako dobro kot sedež nazadnje zmasirali na potovanju na Tajskem? Ali pa, da dekleta, ki bi vas rada preizkusila – no, ne vas, pač pa sedež – vseskozi trkajo na vrata. Sosedu bi se zmešalo in bi gotovo rekel, da ga mora imeti tudi on. Pa čeprav bi moral zastaviti hišo. Da sta nekaj posebnega, je kriva njuna velikost. Natančneje dolžina in posledično medosna razdalja. Dolžinski meter se namreč ustavi pri 530 (audi) in 527 centimetrih (mercedes), zato je na zadnjih dveh sedežih veliko prostora. Zgoraj podpisani je celo brez težave iztegnil nogi, saj je moč prednji desni sedež s pomočjo elektrike pomakniti naprej, zadnji pa omogoča nastavitev v položaj, ki je podoben poslovnemu letalskemu razredu. Seveda to zahteva doplačilo nekaj tisočakov (testni mercedes tega sedeža ni imel, smo ga pa vozili na mednarodni predstavitvi), kar pa se zdi malenkostno v primerjavi s ceno avtomobila. Sploh v primeru, če se strinjate o naši teoriji o sedenju desno zadaj. Le še izkušenega lakaja z belimi rokavicami morate najti.

Svetovljani, ki jim je še najmanjša težava v življenju denar, pravijo, da si želijo le najboljšega. Štirikolesnika jim odgovarjata. Dimenzijam in dvotonski teži navkljub (ta se zdi celo majhna, zato se ne bi čudili, če bi bila avta na Montignacovi dieti) je namreč na cesto mogoče prenesti željo po športnosti in celo hitrem vijuganju med ovinki. Kot gospodar imate na voljo čredo konjev, ki komajda čakajo, da jih poženete v dir. Pravzaprav bi 340 iz Mercedesovega in 286 iz Audijevega hleva teklo še hitreje od 250 km/h, a jim ni dovoljeno. Bo pa gospodar vsaj toliko ali celo še bolj vesel pomoči različnih sodobnih tehnologij, žal pa zaradi tega, ker vse cestne oznake ne ustrezajo evropskim normam, pri nas delujejo le delno. V prvi vrsti prepoznavanje znakov, ki bi v kombinaciji s pametnim tempomatom moralo skrbeti, da nikoli ne boste plačali kazni za prehitro vožnjo. V uteho: sistem v Nemčiji deluje. Dejansko sta tako osmica kot razred S na dobri poti do avtonomne vožnje, saj lahko samodejno pospešujeta, zavirata, menjata vozni pas, prepoznavata znake in ovinkasto cesto oziroma križišča, vse v prid varnosti.

Se vam zdi, da sta prej brata kot tekmeca? Temu bi lahko pritrdili, a se v nečem vendarle razlikujeta – notranjosti. Pri obeh je seveda visoko tehnološka, a vlada občutek, da so šli pri Audiju še korak naprej. Dva velika zaslona drug nad drugim sta na dotik, centralna konzola pa z izjemo gumba za zagon ne premore nobenega drugega. Delujeta vrhunsko, s pomislekom, da zna koncept od nakupa odvrniti kakšnega starejšega, bolj konservativnega Slovenca. Mercedes premore prav tako dva velika zaslona, drug zraven drugega, do menijev pa dostopamo po vrtljivem gumbu. Nam je ta rešitev bliže, še starejšim prav tako. Razlikujeta se še v sedežu: mercedesov spominja na najudobnejši fotelj, v katerem smo kadarkoli sedeli. Tako širok je, da sega vse do roba vrat. Ogreva, hladi, masira. Audijev prav tako, a je stopnja udobja stopničko niže. Več pa v sklepu.