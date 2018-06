Podjetje, ki ga je leta 2009 ustanovil Mate Rimac, Hrvat iz Bosne, in ki je svoj prvi avtomobil, BMW, dve leti pred tem predelal v električnega, je danes eden pomembnih igralcev na trgu razvoja visokozmogljivih električnih avtomobilov. Celo tako pomemben, da niso mogli mimo njega niti velikani avtomobilskega trga, na primer Porsche. Ta znamka je pred kratkim kupila 10-odstotni delež v Rimcu, kupčija pa je bila vredna približno 19 milijonov evrov. Za Porsche verjetno poceni, za Mateja Rimca pa bolj kot denar šteje priznanje, kajti ko se enkrat povežeš s tako znamko, je to znak, da si na dobri poti. Seveda so pri Porscheju dobro preračunali, kaj bodo pridobili na ta račun. Rimac izdeluje športne in zelo zmogljive električne avtomobile (zadnji v vrsti C_Two zmore 415 km/h), sklope za sistem Kers za znamko Aston Martin in njihov »da si oblizneš prste« avtomobil valkyrie. In če dodamo še baterijske sisteme za Koenigsegg in Jaguar ali sisteme infotainment za Renault, potem vam mora biti jasno, da to ni kar nekaj. Porsche seveda želi, da Rimac posluje dobro, ta pa načrtuje v prihodnje v okolici Zagreba postaviti tovarno za 100 milijonov evrov. Visokotehnološka rast in poteza, ob kateri bi se na sončni strani Alp lahko le popraskali za ušesi. In če malo pomislimo, verjetno bo Rimac tam prej postavil tovarno kot Ikea svojo trgovino v BTC.

Zanimivo bo spremljati, kam se bo razvila vsa ta Rimčeva zgodba, očitno so vsaj za zdaj bili vedno na pravem mestu v pravem trenutku in stavijo na konja, ki bi v avtomobilskem svetu lahko zmagoval v prihodnjih desetletjih. Ker jim tudi marketing seveda ni tuj, se ne sme slišati prav nič smešno, če daš takšen superšportni električni avtomobil v roke nekomu, ki sliši na ime Richard Hammond in je bil vrsto let sovoditelj kultne oddaje Top Gear, in si pri tem želiš, da ga tako ali drugače spravi v medije – tudi z razbijanjem in prevračanjem. »Hamster« ga je, ker je vozil prehitro, razbil in tudi skuril, reklama pa je bila dovolj dobra, da je na ta račun Rimac takoj prodal še tri ali štiri primerke concept one, vsak je vreden dober milijon evrov. In ker mu tudi sicer dirkanje ne more biti in tudi ne sme biti tuje, ne preseneča, da je imel vmes svoje prste tudi pri pripravi dirkalnika tajima rimac e-runner concept one, s katerim je japonski voznik Nobohiro Tajima na znameniti dirki Pikes Peak 2015 osvojil drugo mesto pred vsemi bencinsko gnanimi dirkalniki.

Ni kaj, dobro prakso razviti zahod hitro zavoha, in če se pokaže v vsem tem nekaj potenciala, potem hitro pristopijo in si poskušajo zagotoviti del pogače. Rimac je vsaj po tem poglavju sodeč res primer dobre prakse. Predvsem pa zgodbe, o katerimi se bo še veliko pisalo in govorilo.