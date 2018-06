Ta teden so se začele najdaljše, poletne počitnice, za mnoge otroke zagotovo tudi najlepši del leta. Možnosti, da jih otroci in mladostniki preživijo aktivno, so številne. Otrokom so na voljo različni jezikovni in umetniški tečaji, tematske delavnice, poletne šole in različni tabori, plavalni tečaji ter drugo.

Že drugi teden poletnih počitnic Plesni studio Artifex vabi otroke od 5. do 12. leta, da se jim pridružijo v organiziranem poletnem počitniškem varstvu, ki so ga poimenovali kar COOLčitn'ce. Verjamejo, da je poletje čas, ki se ga večina otrok veseli predvsem zato, ker jim takrat ni treba v šolo, še lepše pa je, če lahko počitnice preživijo na zabaven način. »Vedno več podjetij je družinam prijaznih, zato otrokom njihovih zaposlenih ponujamo poletno počitniško varstvo, ki bo potekalo vse počitnice, vsak delavnik od 7.30 do 16.30,« so povedali v Plesnem studiu Artifex in dodali, da so COOLčitn'ce namenjene predvsem kreativnemu izražanju, ustvarjanju in izobraževanju. »V okviru našega programa želimo otroke spoznati s hiphop kulturo, zgodovino hiphopa, ustvarjanjem rim in glasbenih beatov ter učenjem hiphop korakov in gibov. Vsak dan se bomo odpravili tudi na različne zunanje dejavnosti, kot so adrenalinski in vodni park, kino, živalski vrt, park Tivoli itd.,« so razložili.