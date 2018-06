Rašo Nesterović je dvanajst sezon igral v ligi NBA, bil leta 2005 prvak s San Antoniom, zato je pravi sogovornik o prihodnosti Luke Dončića, ki je bil danes izbran kot tretji na naboru lige NBA.

»Zame je to najboljša možna izbira. Morda še San Antonio, a ni imel pravih možnosti na naboru. Imel bo enega najboljših trenerjev v ligi NBA, hkrati pa je Dallas, odkar ga je pred skoraj dvajsetimi leti prevzel Mark Cuban, eden najbolje organiziranih klubov v ligi. Ob tem pa ima še izkušnje z evropskimi igralci. Res dober izbor za Luko,« pravi Nesterović.

»Zelo pomembno je, da bo imel v prvi sezoni ob sebi Dirka Nowitzkega, ki mu bo znal svetovati in ga zaščititi. Prva sezona je najtežja, saj gre za privajanje na mnogo novih stvari. Bolj kot na samo igro, ki je v ZDA brez dvoma hitrejša, se je treba privaditi na drugačno razmišljanje ljudi, na druge kulture, na ogromna mesta in nenehno gnečo, hkrati pa tudi na hrano in ostale malenkosti,« dodaja generalni sekretar KZS Nesterović.

Njegov nasvet Dončiću je, da pozabi na vse, kar je dosegel do sedaj. »V ZDA bolj malo dajo na to, kaj dosežeš drugje. Zanje je pomembno le to, kar vidijo na lastne oči. Hkrati pa je bilo o Dončiću vendarle veliko napisanega in mnogi vedo, da gre za enega najboljših mladih košarkarjev na svetu. To bo za mnoge njegove tekmece velikih motiv in zagotovo se bodo hoteli proti njemu dokazati. A prepričan sem, da je bil Luka eden redkih na tem naboru, ki je že pripravljen za ligo NBA. Predvsem visoki igralci potrebujejo kakšno leto ali dve, da se ojačajo in privadijo na bolj fizično košarko. Luka s tem ne bo imel težav. Prepričan sem, da bo imel visoko minutažo, hkrati pa vem, da ima po očetu prave gene in da se bo izvlekel tudi iz najtežjih situacij.«

Kar se tiče nastopa Dončića za slovensko izbrano vrsto, ki jo prihodnji teden čakata dve zelo pomembni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, pravi Nesterović, da bo vse znano v nekaj dneh. »Želimo si doseči dogovor z njegovim novim klubom, a hkrati se zavedamo, da so stvari povsem v njihovih rokah. Razumemo, da gre za milijonske posle in da imajo tudi oni svoje strahove,« meni Nesterović.