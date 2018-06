Tekmo v Sankt Peterburgu, na kateri sta vlogi četrtega in petega sodnika opravljala Slovenca Damir Skomina in Jure Praprotnik, so dobili Brazilci, ki so tako prišli do svoje prve zmage na prvenstvu. Petkratni svetovni prvaki so se dolgo mučili s Kostaričani, njihov odpor pa strli šele v izdihljajih tekme. Brazilci so zdaj pri štirih točkah in lepih možnostih za osmino finala, medtem ko so Kostaričani po drugem porazu že izgubili možnosti za med 16.

Brazilci so imeli v prvem polčasi žogo precej več v svoji posesti, a niso vedeli, kaj bi z njo. Kostaričani so se dobro upirali in jim preprečevali resnejše akcije, tudi zaključni streli so bili redki, nevarnih pa praktično ni bilo.

Najlepšo priložnost prvega polčasa so imeli kar Kostaričani. V 13. minuti je Cristian Gamboa podal do Celsa Borgesa, žoga po njegovem strelu iz kazenskega prostora pa je zletela le malce mimo leve vratnice.

V drugem delu se je pritisk Brazilije na nasprotnikova vrata še stopnjeval. V 49. minuti je do strela z glavo prišel Jesus, toda zadel prečko, malce pozneje pa je do strela v kazenskem prostoru prišel še Philippe Coutinho, a je eden kostariških branilcev žogo preusmeril mimo vrat. V 56. minuti je imel Neymar novo izjemno priložnost, ko je streljal z manj kot desetih metrov, a je Navas izvrstno posredoval. Dve minuti zatem je vratar madridskega Reala moral posredovati po novem strelu Coutinha, v 70. pa še klubskega soigralca Casemira.

Vroče je bilo v 79. minut, ko so Brazilci zaradi domnevnega prekrška Geancarla Gonzaleza zahtevali najstrožjo kazen, a je sodnik sodnik po pregledu z VAR dosodil, da igralecv kazenskem prostoru ni povlekel Neymarja.

V 86. in 87. minuti sta od daleč neuspešno poskusila znova Coutinho in Casemiro, v prvi minuti sodniškega dodatka pa so Brazilci le povedli, potem ko je rezervist Roberto Firmino v kazenskem prostoru z glavo podal do Jesusa, ta do vtekajočega Coutinha, ki je nato iz bližine zadel za 1:0. Končni izid 2:0 je globoko v sodnikovem dodatku z golom iz bližine postavil Neymar.

