Iz poslovnih škripcev, v katerih se je znašel na Otoku, pa se nekdanji teniški as ne poskuša izvleči s fair-playem, temveč s prefrigano zvijačo. »Dejstvo je, da sem diplomat Srednjeafriške republike,« sporoča Becker. Trdi, da je konec aprila postal ataše za šport in kulturo. Diplomatski potni list mu je tedaj izročil Daniel Emery Dede, veleposlanik v Bruslju. Dejansko je Dede potrdil Beckerjevo izjavo, ki pa ji zdaj javno oporeka zunanji minister Srednjeafriške republike. Charles-Armel Doubane vztraja, da Becker ne uživa diplomatske imunitete. Dokument naj bi bil ponaredek, serijska številka naj bi sovpadala s potnimi listi, ukradenimi leta 2014. Prav tako sta na njem napačen podpis in žig, sporoča minister in napoveduje preiskavo, kako je potni list prišel v Beckerjevo posest. Vprašanje, ali uživa diplomatsko imuniteto ali ne, je za 50-letnega Beckerja ključnega pomena. Z njo namreč skuša na Otoku ustaviti insolvenčni postopek, ki ga je označil za farso. Pred letom dni so ga zaradi večmilijonskih neporavnanih dolgov na stečajnem sodišču v Londonu razglasili za plačilno nesposobnega. Ali si bo Becker s spornim dokumentom rešil poslovno kožo, še ni jasno. Sodišče bo o tem vprašanju odločalo 5. oktobra. Nekdanji športnik v javnih nastopih trdi, da njegove poslovne težave nikakor niso bile razlog za to, da je postal afriški ataše, čeprav o svojih bodočih diplomatskih nalogah ne zna biti konkreten. »Kot bel in modrooki Nemec uživam v Afriki veliko spoštovanja,« pravi trikratni wimbledonski zmagovalec.