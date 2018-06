Specializirana državna tožilka Mojca Petan Žura je Ročniku in Veršičevi očitala, da sta leta 2007 vse nepremičnine Klasja prepisala na svoje zasebno podjetje Millcom Skupina, ki sta ga ustanovila prav s tem namenom. Uradno sta sicer plačala 11,5 milijona evrov, ki jih je Millcom dobil s posojilom, a je kupnina kot avans najemnine dobesedno v nekaj minutah romala nazaj Millcom Skupini.

O tem nihče ne bi vedel ničesar, če ne bi takratni prvi nadzornici Ireni Stanki Čurin čez pet let neznanci na mizo nastavili izpiska nenavadne transakcije. Vse dotlej je bila prepričana, da je kupnina ostala Klasju. Ročnika je kazensko ovadila, sledile so kriminalistične preiskave in sojenje.

Veršičeva in Ročnik sta trdila, da nista storila kaznivega dejanja in da sta s prepisom nepremičnin Klasje pravzaprav reševala. Zatrjevala sta, da so denacionalizacijski upravičenci takrat zahtevali preveč in bi s tem Klasje spravili v likvidnostne težave. In še, da sta prav zato nepremičnine leta 2013 Klasju tudi vrnila.

Tožilka je izpostavila, da ni iz nobenega dokumenta razvidno, da sta lastnika Millcom Skupine to namero res imela.

Za Ročnika je sicer tožilka zahtevala štiri leta in dva meseca zapora, za Veršičevo pa dve leti in osem mesecev zapora. Za Ročnika je višjo kazen zahtevala zato, ker naj bi z oškodovanjem Klasja pridobil korist za svoja podjetja.