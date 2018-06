Prav Gasol, zdajšnji član San Antonio Spurs, je bil enako kot Dončić izbran s strani Atlante in še isti večer poslan v Memphis Grizzlies v zameno za Shareef Abdur-Rahima, ki za razliko od Španca nikoli ni upravičil visokih pričakovanj. Gasol je seveda znal potegniti vzporednico, ko je takoj po koncu drafta tvitnil: »Luka Doncic #3 izbran s strani Atlante. Hmm, sliši se znano ... Čestitke, Luka.« Španski košarkar je bil sicer v debitantski sezoni proglašen za novinca leta.

Tretji izbor kot številni zvezdniki pred njim

Kot tretjega na naboru je Chicago Bulls leta 1984 izbral tudi legendarnega Michaela Jordana. Pred njim sta bila podobno kot letos dva visoka igralca, na prvem mestu Nigerijec Hakeem Olajuwon in na drugem Sam Bowie. Jordan je v naslednjih dvajsetih letih osvojil šest naslovov prvaka lige NBA, bil šestkrat MVP finala in petkrat lige NBA, 14-krat je igral na tekmi All Stars in bil dvakrat olimpijski prvak.

Leta 2009 je bil tretji na naboru prvi strelec letošnje sezone James Harden. Pred njim sta bila Blake Griffin in 221 centimetrov visoki Hasheem Thabeet. Harden je bil od tedaj šestkrat na tekmi All Stars, postal je olimpijski prvak v Londonu 2012 in svetovni prvak v Španiji 2014.

Še šest let prej je na tretjem mestu za LeBronom Jamesom in Darkom Miličićem pristal Carmelo Anthony, udeleženec desetih tekem All Stars in trikratni olimpijski prvak z ZDA. Pred tem so bili tretji še mnogi All Stars igralci – Christian Laettner, Anfernee Hardaway, Grant Hill, Jerry Stackhouse, Abdur-Rahim in Chauncey Billups, še pred njimi pa Dominquie Wilkins (Utah Jazz, 1982), Kevin McHale (Boston Celtics, 1980) in Pete Maravich (1970).