Dončićeva mama zelo vesela in ponosna na sina

“Meni je najbolj pomembno, da je Luka srečen in danes zanesljivo je. Poleg vseh uspehov, ki jih je že dosegel, se mu je izpolnila še ta želja, korak v NBA. Vsekakor sem presrečna in neizmerno ponosna nanj,” je dejala Mirjam Poterbin.

“Luka je izrazil željo, da grem z njim. Je odrasel fant, ampak vsekakor je to težak preskok in rabi neko podporo družine.”

Na vprašanje, kako je sin doživljal celotno dogajanje in pričakovanja pred naborom, je odgovorila, da se ni preveč obremenjeval, ker enostavno ni bilo časa. "Imel je še tekme in bilo mu je res pomembno, da odigra državno prvenstvo, tako da enostavno do zadnjega večera nismo vedeli, ali bomo šli. V torek zvečer se je zavedel, da bo šel v Brooklyn in v četrtek sva bila že tukaj," je dejala ponosna Poterbinova.