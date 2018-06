V Rusiji bo danes največ pozornosti pritegnila skupina E. Brazilija bo popravljala vtis proti Kostariki, Srbijo pa zvečer čaka derbi s Švico. Popoldne bo tekma med Nigerijo in Islandijo.

Brazilija ima po skromnem remiju s Švico popravni izpit proti Kostariki, ki ima v skupini E najmanj možnosti za napredovanje. Če bi presenetili Brazilce kot ene glavnih favoritov, bi se zgodila svetovna senzacija. »Ni dvoma, da moramo pokazati več kot na uvodu. Na svetovnem prvenstvu je vsaka tekma kot finale. Moramo prevzeti odgovornost, dvigniti glave in izpolniti cilje,« pravi edini brazilski strelec proti Švici Philippe Coutinho . Kapetan Kostarike Bryan Ruiz napoveduje, da se bo njegovo moštvo posvečalo organiziranemu branjenju in hitrim protinapadom.

Najmočnejši adut Islandije je strnjena obramba, a danes bodo nogometaši z evropskega severa vendarle morali pokazati več ambicij tudi v napadu. Zmagovalec tekme bo ostal v igri za napredovanje, remi bi pred odločilno tekmo s Hrvaško bolj ustrezal Islandcem. Doslej so Nigerijci petkrat zmagali na svetovnih prvenstvih in vedno ugnali evropske reprezentance. Na zadnjih turnirjih imajo težave z učinkovitostjo, saj niso zadeli na šestih od zadnjih enajstih tekem.

Skupina E, danes ob 20. uri: Srbija – Švica

Največji adut srbske reprezentance je moštveni duh. »Igralci so se na tritedenskih pripravah zelo izkazali. Niti enega incidenta ni bilo. Po dolgih letih se igralci v garderobi ne delijo na klane. Vsi dihamo kot eno,« zatrjuje srbski selektor Mladen Krstajić, ki je uvedel nova hišna pravila. Srbski nogometaši v hotelu nič več ne spijo v dvoje, ampak so nastanjeni v ločenih sobah, s čimer je Krstajić želel zmanjšati možnost deljenja na tabore in igralcem zagotoviti zasebnost. Švicarski novinarji so Krstajića zasuli z vprašanji o multikulturni reprezentanci Švice, za katero igra veliko Albancev, ki bi lahko imeli proti Srbiji dodaten motiv. »To je politično vprašanje, na katero ne bom odgovarjal. Tudi jaz prihajam iz Bosne. Oče je Črnogorec, mama pa Srbkinja. Sem internacionalen človek, a me nacionalnost sploh ne zanima. Zagotovo pa se zavedam, da ima Švica zelo dobro moštvo,« je povedal Krstajić.