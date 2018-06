Pravica do psa vodnika je ena najpomembnejših pravic, ki jo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zagotavlja svojim slepim zavezancem. Trenutno v Sloveniji pse vodnike šola pet posameznikov oziroma šolskih centrov.

»Slepemu gibanje in orientacija predstavljata velik izziv, saj se mora vseh poti, ki jih vsakodnevno uporablja, naučiti, pri čemer nekateri slepi potrebujejo pomoč druge osebe ali pripomočka. Pri tem opravilu pes vodnik velikokrat opravlja nenadomestljivo vlogo. Slepemu sicer ne more nadomestiti vida, omogoči pa mu varnejše in hitrejše gibanje v okolju. Zato smo zelo veseli priročnika, ki podrobneje predstavlja to področje,« je ob predstavitvi vodnika dejal član upravnega odbora ZDSSS Safet Baltić.

»Priročnik je nastal s preprostim namenom – slepim skrbnikom psov vodnikov približati svet njihovih štirinožnih pomočnikov. Medsebojno poznavanje dveh različnih vrst je bistveno za uspešno in mirno komunikacijo ter življenje. Slepi se mora potruditi, da psa spozna. Tako razume njegove reakcije in dejanja. Odnos med slepim in psom predstavlja prijetno ter skladno sobivanje slepega človeka in psa, hkrati pa slepemu pomeni obveznost, odgovornost za pravilno skrb in nego,« je ob povedala Alenka Sunčič Zanut, avtorica priročnika. Priročnik tako na enem mestu zajema vse informacije, ki bodo v pomoč slepim, ki s psi vodniki še nimajo izkušenj, ter vsem tistim, ki si želijo znanje še poglobiti.

»Pravica do psa vodnika je ena najpomembnejših pravic, ki jo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zagotavlja svojim slepim zavarovancem. Ugodnost pa je za slepe zavezujoča, saj zahteva kinološko znanje, psihične in fizične aktivnosti. Te so nujno potrebne za zdravje, dobro počutje in učinkovito delo psa vodnika in hkrati njegovega uporabnika,« je pojasnil Jože Vidic, član komisije za pse vodnike pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pes vodnik kot življenjski sopotnik Prevladujoča pasma med psi vodniki slepih v Sloveniji je labradorec, ponekod pa tudi zlati prinašalec, mešanec obeh pasem ali nemški ovčar. Po zakonodaji je pes vodnik klasificiran kot medicinsko tehnični pripomoček, zato mora sredstva za njegovo šolanje prispevati ZZZS. Uporabniki pa na psa vodnika ne gledajo kot na pripomoček, temveč kot na družinskega člana in življenjskega sopotnika. »Ko sem se znašla pred odločitvijo, ali imeti psa vodnika, so se mi porajala različna vprašanja. Ko pa sem se zanj odločila, sem bila odločena, da bom za najin odnos naredila vse, da se bo pes pri meni počutil dobro, da si bom zanj vzela čas in skrbno upoštevala vsa navodila vaditeljev. Le tako sem z njim lahko postala samostojna. Danes mineva že šesto leto najinega skupnega življenja,« je dejala Sabina Dermota, avtorica spremne besede in uporabnica psa vodnika.