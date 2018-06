Znani so že datumi večnih derbijev med Olimpijo in Mariborom. Prvi bo 18. avgusta v tekmi 5. kroga v Stožicah. Drugi bo v 14. krogu 27. oktobra v Ljudskem vrtu. Tretji derbi bo 16. marca v 23. krogu znova v Stožicah, zadnji, četrti pa v 32. krogu 11. maja v Ljudskem vrtu.

Na Brdu pri Kranju so ob žrebu podelili še nekaj nagrad. Za najboljšega strelca jo je dobil Luka Zahović, napadalec Maribora, ki je dosegel 18 golov. Najboljše tri ekipe NK Domžale, NK Maribor in NK Olimpija Ljubljana so prav tako dobila priznanja, nagrado za fair-play so domov odnesli Domžalčani.