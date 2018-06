Sprva je bilo odprtje kopališča na Kodeljevem predvideno na zadnji šolski dan, a so se v javnem zavodu Šport Ljubljana odločili, da zaradi slabe vremenske napovedi bazene odprejo dan kasneje. Kopališče bo odprto vsak dan od 9. do 19. ure. Na dan odprtja, torej v soboto, bo vstopnina na kopališče zgolj tri evre, sicer pa posamezna dnevna vstopnica med tednom odrasle obiskovalce stane osem evrov, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa evro več. Otroci do 14. leta starosti, dijaki, študenti in upokojenci imajo popust. Na kopališču Kolezija, ki je vrata odprlo že prejšnji mesec, so medtem že začeli glavno sezono. Vstopnica med tednom odrasle stane devet, konec tedna in ob praznikih pa enajst evrov. Tudi na Koleziji imajo otroci do 14. leta starosti, dijaki, študenti in upokojenci pa popust.